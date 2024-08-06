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Ağrı Dağı eteklerinde çıkan örtü yangını söndürüldü

IĞDIR - Iğdır'a bağlı Korhan yaylasında çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, vatandaşlar yangına piknik için yakılan ateşin neden olduğunu iddia ettiler.

Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Iğdır'ın Korhan yaylasında, iddiaya göre piknik yapan kişilerin yaktığı ateşin kıvılcımları kuruyan otlara sıçrayarak örtü yangınına sebep oldu.Yangını fark eden vatandaşlar, ilk etapta kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Ancak bu çabalar yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi.Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından vatandaşlar, piknik yapan kişilere tepki gösterdi ve bu kişilerin hayvan otlak alanlarını yaktığını iddia etti.Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalarını sürdürürken, vatandaşlardan bu tür durumlarda daha dikkatli olmalarını ve açık alanlarda ateş yakmamalarını istedi.