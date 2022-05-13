Ahlatcı Hemşireler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Ahlatcı Hemşireler Günü'nü kutladı

13.05.2022 18:28
Ahlatcı Hemşireler Günü'nü kutladı

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşireleri ziyaret ederek "hemşireler gününü" kutladı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşireleri ziyaret ederek "hemşireler gününü" kutladı.

"Zor şartlar altında büyük fedakarlıklarla görevlerini yerine getiren hemşirelerimizin, insan sağlığı için verdikleri bu onurlu hizmetleri, övgüyü ve takdiri fazlasıyla hak etmektedir" diyen İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, korona virüs salgınında sürecin atlatılmasında sağlık alanında görev alan her bir çalışanın tarihin dönüm noktalarından olan Kurtuluş savaşı, İstiklal savaşı ve Çanakkale savaşı'nda olduğu gibi pandemi sürecinde ön saflarda kahramanca görev yaptığını söyledi

Yusuf Ahlatcı, "İnsan hayatının öneminden ödün vermeksizin sonsuz sabır ve itina ile çalışan, her gün bireylere sunduğu bakım ile yaşama dokunan, yüreğiyle hisseden ve bilgisiyle hayat veren, sağlık ekibinin değerli bir üyesi olan tüm hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'nı ve 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım" diye konuştu. - ÇORUM

Ahlatcı Hemşireler Günü'nü kutladı
Ahlatcı Hemşireler Günü'nü kutladı
Ahlatcı Hemşireler Günü'nü kutladı
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Hitit Üniversitesi, Erol Olçok, AK Parti, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ahlatcı Hemşireler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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