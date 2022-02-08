Üye Girişi
Ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Ahşap ev alevlere teslim oldu

08.02.2022 19:54

Ahşap ev alevlere teslim oldu Uşak'ta hobi evi olarak da bilinen bir ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Ahşap ev alevlere teslim oldu

UŞAK - Uşak'ta hobi evi olarak da bilinen bir ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Uşak Merkez'e bağlı Kurşunluk Mahallesi 2051 Sokak üzerinde Bayram Çalıştay'a ait olduğu tespit edilen bir evden akşam saatlerinde dumanlar yükseldi. Kimsenin bulunmadığı evde dumanları fark eden Çalıştay'ın komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarlar sonrasında olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Karlı havada, alevlere yaklaşık 1 saatlik titiz çalışmada alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Ahşap evi kullanılmaz hale getiren yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahşap ev alevlere teslim oldu
Ahşap ev alevlere teslim oldu
Ahşap ev alevlere teslim oldu
Ahşap ev alevlere teslim oldu

YORUMLAR
500

Bayram, Uşak, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:52 Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
19:50 Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı
19:43 2022 Oscar Ödülleri heyecanı başladı! İşte adaylar!
19:40 6'lı liderler zirvesi öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sürpriz ziyaret! İşte ele alınan konu başlıkları
19:40 HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı!
19:33 Son Dakika: Benzine zam geldi, işte il il yeni fiyatlar
19:32 Dünyaca ünlü futbolcu ani bir kararla milli takımı bıraktı: Bir daha geri dönmeyeceğim, son kararım
19:01 Beşiktaş'la anlaşma sağladı mı? Şenol Güneş'ten iddialara şaşırtan yanıt
18:50 Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin de sahibi Can Eğitim Grubu'na satıldı
18:49 Türk asıllı Alman futbolcu 1 saniye bile düşünmedi! Dünyanın en zengin takımını reddetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 20:13:11. #1.13#
SON DAKİKA: Ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement