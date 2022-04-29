AİÇÜ'nün üç lisansüstü programı daha YÖK'ten onay aldı - Son Dakika
Üye Girişi

AİÇÜ'nün üç lisansüstü programı daha YÖK'ten onay aldı

29.04.2022 09:46
AİÇÜ'nün üç lisansüstü programı daha YÖK'ten onay aldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin (AİÇÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde ikisi doktora biri yüksek lisans olmak üzere üç yeni program açılması teklifi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından onaylandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin (AİÇÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde ikisi doktora biri yüksek lisans olmak üzere üç yeni program açılması teklifi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından onaylandı. Açılan programa ilk öğrenciler, 2022-2023 Eğitim-Öğretim güz döneminde alınacak.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 6 Nisan 2022 tarihindeki toplantısında alınan kararla, AİÇÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Coğrafya ve İslami İlimler Ana Bilim Dalları Doktora Programı ile Hemşirelik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programının açılmasına karar verildi. Böylelikle AİÇÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 7 olan doktora programı sayısı 9'a, 20 olan yüksek lisans programı sayısı 21'e yükseldi.

AİÇÜ'deki lisansüstü programlarının daha nitelikli ve çeşitli hale getirilmesine yönelik adımlar attıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, bugüne kadar 435 lisansüstü mezun veren Üniversitenin 825 aktif öğrenci ile lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürdüğünü, bölgenin ve ülkenin gereksinimleri doğrultusunda yeni lisansüstü programların açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. - AĞRI

YORUMLAR
500
Düzce'de yılın ilk ayında 1 milyondan fazla hasta tedavi edildi Düzce'de yılın ilk ayında 1 milyondan fazla hasta tedavi edildi ABD'de, kalp krizini önlemek için artık aspirin tavsiye edilmiyor ABD'de, kalp krizini önlemek için artık aspirin tavsiye edilmiyor

Lisansüstü Eğitim, Yürütme Kurulu, Yüksek Lisans, Doktora, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AİÇÜ'nün üç lisansüstü programı daha YÖK'ten onay aldı - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Fuat Oktay Gaziantep'teydi: Cumhurbaşkanı Yardımcısının gençlerle türkü söyleme anlarını, Başkan Şahin paylaştı
09:35 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat elindeki delillerle ne yaptı?
09:34 Fenerbahçe'nin önemli futbolcuları Mesut Özil ve Ozan Tufan'a af çıkmadı
09:34 Twitter'ı satın alan Elon Musk, 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı!
09:20 Camdaki Kız'da dün akşam neler yaşandı? Hayri'den Nalan'a gelen notu bulan Feride ne tepki verdi?
09:04 Survivor'da eğlenceli anlar: Arkadaşına Sorduk oyununu kazanan yarışmacı belli oldu, arsa kazandı
09:00 DP lideri Uysal: AK Parti, Anadolu'nun Moğol istilasından sonra gördüğü en büyük yağma hareketidir
08:57 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Diego, Oruç ve Hızır'dan intikam almak için nasıl bir plan yaptı?
08:54 Mülteciler, kuaföre gizli geçit kurup "şok evi" inşa ettiler
08:32 29 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 09:53:31. #1.12#
SON DAKİKA: AİÇÜ'nün üç lisansüstü programı daha YÖK'ten onay aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement