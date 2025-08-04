Aile Eğitim Programı Tamamlandı - Son Dakika
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Yerel

Aile Eğitim Programı Tamamlandı

Aile Eğitim Programı Tamamlandı
04.08.2025 13:38
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Modüler Aile Eğitim Programı'ndan başarıyla mezun olan kursiyerlere katılım belgeleri verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Modüler Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler için katılım belgesi töreni düzenlendi. Program, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, kurum temsilcileri, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı. Program, saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Törende konuşan İl Müdürü Hasan Aykut, 2025 yılının Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Aile Yılı" ilan edilmesinin sadece sembolik bir yaklaşım değil; aile yapısını güçlendirmeye yönelik kapsamlı sosyal politikaların hayata geçirilmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Ailenin; bireyin sosyal, psikolojik ve ahlaki gelişiminde ilk ve en etkili yapı olduğunu belirten Aykut, Erzurum genelinde 14.000 kişiye ulaşan eğitimlerin toplumsal farkındalık açısından ciddi katkılar sunduğunu ifade etti.

Aykut, Modüler Aile Eğitim Programı'nın evlilik öncesi bilinçlendirme, aile içi iletişim, çocuk ve ergen gelişimi, kadına yönelik şiddetle mücadele, dijital ebeveynlik ve madde bağımlılığıyla mücadele gibi başlıklarda zengin içeriklere sahip olduğunu belirtti. Eğitimlerin yalnızca sorunlara müdahale eden değil, sorunları önlemeye odaklanan bir anlayışla yürütüldüğünü vurgulayan Aykut, huzurlu ailelerin, güçlü bir toplumun temeli olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda Hasan Aykut, programın başarıyla uygulanmasında emeği geçen eğitimciler başta olmak üzere tüm kurumlara ve gönüllü katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür ederek, aileyi merkeze alan sosyal hizmet politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile Eğitim Programı Tamamlandı - Son Dakika

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