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Aile Haftası'nda "Biz büyük bir aileyiz" yürüyüşü - Son Dakika
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Aile Haftası'nda "Biz büyük bir aileyiz" yürüyüşü

17.05.2022 15:30
Aile Haftası'nda "Biz büyük bir aileyiz" yürüyüşü

Aksaray'da Aile Haftası çerçevesinde farkındalık oluşturmak adına çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar, "Biz büyük bir aileyiz" yürüyüşü düzenledi.

Aksaray'da Aile Haftası çerçevesinde farkındalık oluşturmak adına çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar, "Biz büyük bir aileyiz" yürüyüşü düzenledi.

Aile Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak için 81 ilde eş zamanlı aile temalı etkinlikler düzenlenirken, Aksaray'da çeşitli kurumlarda görev alan memurlar tarafından "Biz büyük bir aileyiz" isimli farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Toplum içerisinde aile bilincinin oluşturulması ve yeni kurulan ailelerin sağlıklı bireyler yetiştirebilmesi adına düzenlenen farkındalık yürüyüşünde ailenin temelini oluşturan kavramlar pankartlara yansıdı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun da katıldığı yürüyüşte memurlar, Bediüzzaman Bulvarında yaptıkları yürüyüşte aile yapısının önemine dikkat çekerken, mutlu ve huzurlu bir ailenin nasıl kurulması gerektiği hususunda örnekler verdi. Ellerindeki, "Ailem benim için huzur kaynağıdır" ve "Ailem benim için mutluluktur" yazılı pankartlarla yürüyen memurlar çevredeki vatandaşlardan destek gördü. Memurlar öncelik olarak çalıştıkları kurumlarda aile bilincini oluşturarak yola çıkacaklarını ve daha sonra Aksaray'daki toplumsal alanlarda aile farkındalığı oluşturacaklarını duyurdular.

İl Müftülüğünde görevli vaiz Mehmet Yılmaz, "Ailenin sağlam olması toplumun da sağlam olması anlamına geliyor" diyerek, "Ailevi problemleri olan vatandaşlarımıza rehberlik etmeye çalışacağız. Onların sorularını cevaplayacağız. Manevi yönden özellikle ailenin korunması noktasında, dağılmaması noktasında elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Çocuk Gelişim Uzmanı Öğretmen Elmas Avşar ise "Tüm toplumumuz adına ailenin önemini belirtmek için küçük bir yürüyüş yaptık. Burada aile ve aile değerlerinin önemini farkındalık oluşturarak toplumumuza da yansıtmak istedik. Daha sonra kurumumuza geldik. Burada sağlıklı aileler oluşturmak adına çeşitli çalışmalar yapacağız. Bize düşen görev burada bireyler sağlıklı ve mutlu bir evlilik yaptıktan sonra sağlıklı çocuklar yetiştirmek için çalışacağız. Çünkü çocuklarımız biliyoruz ki toplumumuzu meydana getirecekler. Burada çocuk eğitimi adına anne ve babalarımızla seminerler, çalışmalar yapıp inşallah mutlu nesillerin yetişmesine yardımcı olacağız" diye konuştu. - AKSARAY

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Hamza Aydoğdu, Aksaray, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aile Haftası'nda 'Biz büyük bir aileyiz' yürüyüşü - Son Dakika


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