Aile Mektebi Sohbetleri'nin konuğu mutasavvıf yazar İnançer oldu - Son Dakika
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Aile Mektebi Sohbetleri'nin konuğu mutasavvıf yazar İnançer oldu

06.04.2022 11:48
Aile Mektebi Sohbetleri'nin konuğu mutasavvıf yazar İnançer oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Aile Mektebi Sohbetleri" etkinliğine Orhan Karaağaç moderatörlüğünde ünlü mutasavvıf yazar Ömer Tuğrul İnançer katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Aile Mektebi Sohbetleri" etkinliğine Orhan Karaağaç moderatörlüğünde ünlü mutasavvıf yazar Ömer Tuğrul İnançer katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kılavuz Gençlik bünyesinde birçok farklı konuda alanında uzman kişilerin konuk edildiği Aile Mektebi Sohbetleri etkinliği, önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. SDKM'deki programda Orhan Karaağaç moderatörlüğünde ünlü mutasavvıf yazar Ömer Tuğrul İnançer, "Ailede Sevgi, Ahlak ve Şuur" konusu üzerine faydalı bilgiler paylaştı. İnançer, "Hukuk, hak kelimesinin çoğuludur. Tekil olarak kullanıldığında bir kurum anlaşılır. Hak ise tek tek birbirimizin üzerindeki yükümlülükler anlaşılır. Evvela bizim biz olmamıza vesile olan (madde aleminde ve maddi olarak) ana babamız var. Onların da bir bey ve hanım olmaktan çıkıp anne ve baba olmalarını da temin eden biziz yani karşılıklılık var. Hani öyle demiş ya bir veli zat; 'Sen olmasaydın ben olmazdım ama ben olmasaydım sende bilinmezdin' Bir karşılıklılık var. Bizim inanç sistemimizde ana baba hakkı çok konuşulur, çok öne çıkarılır fakat evladın ana baba üzerindeki hakkı pek konuşulmaz" ifadelerini kullandı.

"Bilgisiz namaz kılınmaz, bilgisiz oruç tutulmaz"

Bilgi sahibi olmanın önemine değinen İnançer, "Bilgisiz namaz kılınmaz, bilgisiz oruç tutulmaz, zekat verilmez, hacca gidilmez, hac edilmez. Gitmek başka, hac etmek başka. Hepsi bir bilgi istiyor. Bu ibadetleri yerine getirerek İnsan-ı Kamil olmaya varamayız çünkü bunlar asgari mükellefiyetlerdir manası var ayrıca bilgi sahibi olmak da irfan sahibi olmaya yeterli olmadığını söylüyor Niyaz-ı Mısri Hazretleri. Bilginin sonucu irfana ulaşmıyor, otomatik bir şey değil. Nice bilgi sahipleri var, bilgilerini zarar için kullanıyorlar" şeklinde konuştu. Program sonrası Başkan Vekili Yaşar Çakmak, ünlü mutasavvıf yazar İnançer ile moderatör Karaağaç'a çiçek ve hat sanatının yer aldığı tablo hediye etti. - KOCAELİ

Aile Mektebi Sohbetleri'nin konuğu mutasavvıf yazar İnançer oldu
Aile Mektebi Sohbetleri'nin konuğu mutasavvıf yazar İnançer oldu
Aile Mektebi Sohbetleri'nin konuğu mutasavvıf yazar İnançer oldu
Aile Mektebi Sohbetleri'nin konuğu mutasavvıf yazar İnançer oldu

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ömer Tuğrul İnançer, Orhan Karaağaç, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aile Mektebi Sohbetleri'nin konuğu mutasavvıf yazar İnançer oldu - Son Dakika


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