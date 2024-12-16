Aile Okulu Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Aile Okulu Ödülleri Sahiplerini Buldu

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İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği ile düzenlediği Aile Okulu eğitimlerinin ardından dereceye giren ailelere ödülleri törenle takdim edildi. Eğitimler, aile kurumunun güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

16.12.2024 16:03  Güncelleme: 16:09
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Aile okulunun ödülleri sahiplerini buldu

BURSA - İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 8 haftalık Aile Okulu eğitimlerinin sonunda yapılan sınavda dereceye giren ailelere ödülleri törenle takdim edildi.

İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlediği Aile Okulu Ekim ayında başlamıştı. 2 buçuk aylık sürede 8 hafta boyunca her hafta Cuma akşamı farklı bir konu ve konukla gerçekleştirilen eğitimler 6 Aralık Cuma akşamı sona ermişti. 13 Aralık Cuma akşamı da Aile Okulu programının sınavı gerçekleştirildi. 80 kişinin katıldığı eğitimler sonucunda sınava katılarak dereceye girenler için de Cumartesi akşamı Sani Konukoğlu Konferans Salonunda ödül töreni düzenlendi.

Ödüller törenle sahiplerini buldu

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleri ile AHİD Başkanı Naci Köseoğlu ve yönetiminin katıldığı ödül töreninde, sınava katılan aileler ve kişiler hazır bulundu. Sınav sonucunda ilk 3'e giren aileler altın ile ödüllendirilirken, sınava katılan tüm ailelere ise katılım belgesi ve hediye takdimi yapıldı.

Boşanmaların ilk sebebi manevi boşluk

Ödül töreninde bir konuşma yapan AHİD Başkanı Naci Köseoğlu, "2 buçuk ay süren Aile Okulumuzu rabbim hayırlara vesile kılsın. İnşallah bu eğitimleri bütün belediyelerimize ve kurumlarımıza örnek almayı, yaygınlaştırmayı nasip eylesin. Çünkü malumunuz ehliyet almadan araba kullanamıyorsunuz. Ehliyetsiz sürdüğünüz araçla kaza yapıp dünya hayatınızı kaybedebilirsiniz veya sakat kalabilirsiniz. Ancak manevi eğitim, İslami eğitim, aile eğitimini psikolojik, pedagojik, manevi, ahlaki eğitimi almadan bir yuva kurarsanız hem dünyanız hem ebedi hayatınızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız. Çünkü bugün bu manevi eğitimi almayan gençlerimiz işte boşanmanın sebepleri hep bunlar. Bugün boşanma sebeplerinde maddiyat birinci sırada değil. Birinci sırada olan sebepler; manevi boşluk, ahlaki ve manevi eksiklik, iman zafiyeti ve ruhsal problemler. Ekonomi ikinci, üçüncü, dördüncü planda geliyor. Dolayısıyla beynimizdeki, kalbimizdeki, ruhumuzdaki yaşantımız ve ahlakımızdaki eksiklikleri giderirsek o zaman yuvalarımız değişecek. O zaman yeniden Fatih'leri, Selahaddin Eyyubi'leri, Yavuz'ları yetiştirip ümmetin kurtuluş ümidi olacağız inşallah" dedi.

Sadece dereceye girenler değil, eğitimlere katılan herkes kazandı

Belediye Başkanı Alper Taban da Aile Okulunun bu yılki döneminin final gecesinde olduklarını hatırlatarak; "80 dolayında ailemizin eğitimlere katıldığı ifade edildi. Ancak rakamlar önemli değil, 8 kişide olsa biz karınca misali fayda üretmek adına, aile kurumunu güçlendirebilmek adına bu organizasyonları yaparız. Aile Hayatı İyileştirme Derneğimiz ile birlikte belediyemiz olarak 4'üncü kez bu eğitimleri düzenliyoruz. Ben bu işin gönüllü emekçilerine, dernek yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Belki her aileye tek tek erişemiyoruz ama en azından çağrımıza kulak verip 8 hafta eğitime gelen ailelerimiz bu farkındalığı almış oldu. Buradan istifade edenler çok kıymetli bir iş yapmış oldular. Bu sürede gidip evlerinde oturabilirlerdi, ancak değer verip buraya geldiler. 8 haftalık süreçte de çok kıymetli hocalarımızı ağırladık burada. Eğitimler sonucunda da yapılan sınav gereği dereceler oluştu. Tabi ki bizim gönlümüzde bu eğitimlere katılan herkes kazandı. Dereceye girenleri de ayrıca tebrik ediyorum. Emek veren, buraya gelen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile Okulu Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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