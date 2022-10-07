Program Bayburt İl Müftülüğünde görevli Kur'an Kursu öğreticilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra ilahi dinletisiyle devam eden program Vaize Saliha Yaşaroğlu'nun "Mevlid Kandili" konulu sohbetinin ardından yapılan dua ile sona erdi.

Peygamber Efendimizin dünyayı teşrif ettiği gün olan Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen programa bayanlar oldukça yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: İHA

Mevlit Kandili, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Aile Yaşam Merkezi'nde Mevlid Kandili programı - Son Dakika

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