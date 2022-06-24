Ailesiyle pikniğe giden adamın böldüğü ekmeğin içinden ölü fare çıktı! İş yerine cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Ailesiyle pikniğe giden adamın böldüğü ekmeğin içinden ölü fare çıktı! İş yerine cezai işlem uygulandı

24.06.2022 17:28

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir marketten ekmek alıp ailesiyle birlikte pikniğe giden genç adam, ekmeği bölünce karşılaştığı manzara karşısında adeta şoke oldu. Ekmeğin içinde telef olmuş fareyi gören vatandaş, marketi Alo 174 Gıda Hattı'na şikayet edip, maddi ve manevi tazminat davası açtı. Şikayetler sonrası işyerinin un deposu ve fırın kısmında yapılan denetimde el yapımı fare kapanı ve fare pislikleri bulunarak cezai işlem uygulandı.

Yaklaşık 1,5 ay önce Kepez ilçesindeki bir marketin fırınında yaşanan olayda iddiaya göre, ailesiyle birlikte piknik için alışverişe bir markete giden Alihan Taş, marketten 5 ekmek aldı. Piknik alanında yemek için hazırlanan aileden Taş'ın eşi, ekmeğin birisini bölünce karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.

Ailesiyle gittiği piknik zehir oldu! Böldüğü ekmeğin içinden ölü fare çıktı

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Ekmeğin ortasında telef olmuş farenin bir kısmını gören Taş ve ailesi, markete gidip olayı anlattı. Taş, bir yandan da Alo 174 Gıda Hattı'na ekmeğin fotoğraf ve videolarını atarak şikayette bulundu. Şikayet sonrası söz konusu işletmede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemede işletmenin un deposunun arka kısmında fare pislikleri, ekmek fırının arka kısmında yerde el yapımı fare kapanı tespit edildi. İşletmeye cezai işlem uygulanırken, raporları talep eden Taş avukatıyla birlikte markete maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Ailesiyle gittiği piknik zehir oldu! Böldüğü ekmeğin içinden ölü fare çıktı

"OLAYIN ŞOKUNU ÜZERİMİZDEN ATAMADIK"

Yaşadıklarının halen şokunda olduğunu dile getiren Alihan Taş, ekmeğin içinden fare çıkmasına anlam veremediğini ve olay sonrası Alo 174 Gıda Hattı'na şikayette bulunduğunu anlattı. Mağdur olduklarını ifade eden Taş, "Şok olduk. Mağduruz. Böyle bir olayın başkalarının başına gelmesin istiyoruz" dedi.

Ailesiyle gittiği piknik zehir oldu! Böldüğü ekmeğin içinden ölü fare çıktı

"MAĞDURİYETİMİZ VAR"

Ekmeği bölen eşinin yeni doğum yaptığını ve yaşadığı olay yüzünden sütten kesildiğini ileri süren Taş, "Eşim görür görmez midesi bulanıp kusmaya başladı. 1-2 hafta boyunca hastanelere gittik. Daha yeni doğum yapmıştı. 2,5 aylık oğlumuz var. Eşim yemek yemeyince ister istemez oğlum sütten kesildi. Mağduriyetimiz var, kabul edilemez bir olay. Artık ekmek almayı bıraktım. Ekmeği kaynanam yapıp gönderiyor, onu yiyoruz. Daha olayın şokunu üzerimizden atmış değiliz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kepez, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ailesiyle pikniğe giden adamın böldüğü ekmeğin içinden ölü fare çıktı! İş yerine cezai işlem uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ailesiyle pikniğe giden adamın böldüğü ekmeğin içinden ölü fare çıktı! İş yerine cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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