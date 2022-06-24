Ailesiyle pikniğe giden adamın böldüğü ekmeğin içinden ölü fare çıktı! İş yerine cezai işlem uygulandı

Yaklaşık 1,5 ay önce Kepez ilçesindeki bir marketin fırınında yaşanan olayda iddiaya göre, ailesiyle birlikte piknik için alışverişe bir markete giden Alihan Taş, marketten 5 ekmek aldı. Piknik alanında yemek için hazırlanan aileden Taş'ın eşi, ekmeğin birisini bölünce karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Ekmeğin ortasında telef olmuş farenin bir kısmını gören Taş ve ailesi, markete gidip olayı anlattı. Taş, bir yandan da Alo 174 Gıda Hattı'na ekmeğin fotoğraf ve videolarını atarak şikayette bulundu. Şikayet sonrası söz konusu işletmede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemede işletmenin un deposunun arka kısmında fare pislikleri, ekmek fırının arka kısmında yerde el yapımı fare kapanı tespit edildi. İşletmeye cezai işlem uygulanırken, raporları talep eden Taş avukatıyla birlikte markete maddi ve manevi tazminat davası açtı.

"OLAYIN ŞOKUNU ÜZERİMİZDEN ATAMADIK"

Yaşadıklarının halen şokunda olduğunu dile getiren Alihan Taş, ekmeğin içinden fare çıkmasına anlam veremediğini ve olay sonrası Alo 174 Gıda Hattı'na şikayette bulunduğunu anlattı. Mağdur olduklarını ifade eden Taş, "Şok olduk. Mağduruz. Böyle bir olayın başkalarının başına gelmesin istiyoruz" dedi.

"MAĞDURİYETİMİZ VAR"

Ekmeği bölen eşinin yeni doğum yaptığını ve yaşadığı olay yüzünden sütten kesildiğini ileri süren Taş, "Eşim görür görmez midesi bulanıp kusmaya başladı. 1-2 hafta boyunca hastanelere gittik. Daha yeni doğum yapmıştı. 2,5 aylık oğlumuz var. Eşim yemek yemeyince ister istemez oğlum sütten kesildi. Mağduriyetimiz var, kabul edilemez bir olay. Artık ekmek almayı bıraktım. Ekmeği kaynanam yapıp gönderiyor, onu yiyoruz. Daha olayın şokunu üzerimizden atmış değiliz" ifadelerini kullandı.