AK Parti Heyeti Koçarlı'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Heyeti Koçarlı'da incelemelerde bulundu

13.05.2022 20:21
AK Parti Heyeti Koçarlı'da incelemelerde bulundu

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz'ı ağırladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz'ı ağırladı.

Bir dizi ziyaret ve incelemeler yapmak üzere Aydın'ın Koçarlı ilçesine gelen AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından oluşturulan heyet ile birlikte Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı ziyaret etti. Misafirlerini ilk olarak Merhum Başvekil Adnan Menderes'in anısına yaptırılan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesinde karşılayan Başkan Kaplan müze ziyaretinin ardından Cincin mahallesinde ki İbrahim Kaya isimli üreticiye ait topraksız çilek üretim serasını ve Mustafa Kocatüfek isimli üreticiye ait çilek tarlasını ziyaret ederek hasat yapan işçiler ile bir araya geldiler.

Üreticilerden de çilek üretimi ile ilgili bilgiler alan AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz, Başkan Kaplan ve beraberindeki heyet, özellikle Koçarlı'da ilk ve tek olan topraksız çilek serasında incelemelerde bulundu. Daha sonra belediye binasına geçen heyeti makam odasında ağırlayan Başkan Nedim Kaplan, hizmete geldiği günden bugüne kadar yapımı biterek Koçarlı'nın çehresini değiştiren projeleri ve yapım aşamasındaki projeleri heyete tanıttı.

Koçarlı'da olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz, "Başarılı çalışmalar ile diğer ilçelerimize örnek teşkil eden Koçarlı ilçemizi ve bu güzel hizmetleri Koçarlı'ya kazandıran Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederim. Koçarlı'ya vizyon ve kalite katan emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz ve AK Parti heyetine Koçarlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Heyet belediye ziyareti sonrası ilçe merkezinde hayata geçirilen projelerde incelemelerde bulunarak Koçarlı'dan ayrıldı. - AYDIN

AK Parti Heyeti Koçarlı'da incelemelerde bulundu
AK Parti Heyeti Koçarlı'da incelemelerde bulundu
AK Parti Heyeti Koçarlı'da incelemelerde bulundu
AK Parti Heyeti Koçarlı'da incelemelerde bulundu
AK Parti Heyeti Koçarlı'da incelemelerde bulundu
AK Parti Heyeti Koçarlı'da incelemelerde bulundu
AK Parti Heyeti Koçarlı'da incelemelerde bulundu
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Kenan Yılmaz, Nedim Kaplan, AK Parti, Koçarlı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK Parti Heyeti Koçarlı'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Heyeti Koçarlı'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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