Akbulut, Narman Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı seçildi - Son Dakika

Erzurum Narman Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanlığı seçimi yapıldı.

Divan başkanlığını Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Rasim Fırat yaptı. İki liste halinde yapılan seçimde mevcut başkan Sinan Satıcı 110 oy alırken diğer liste adayı Adem Akbulut 115 oy alarak Narman Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanlığına seçildi. Adem Akbulut'un yönetim listesinde Recep Akpınar, Yener Kaya, Ahmet Aydın, Rahmi Akyol, İlhami Yıldırım ve Okan Akdemir yer aldı.

Seçim sonunda bir teşekkür konuşması yapan Adem Akbulut, Narman esnafı için elinden gelenin daha fazlasını yapacağını Narman esnafının yüzünü güldüreceğini oy veren vermeyen herkesle uyum içinde çalışacaklarını söyledi.

Akbulut Narman'a bir sanayi sitesi kazanılması gerektiğini bunun içinde esnafla bir olup bu işi başaracaklarını belirtti. Gerek belediyeyle gerekse emniyet ile uyum içinde olacaklarını belirten Akbulut, Narman esnafının sıkıntılarına derman olacaklarını ve anında müdahale edeceklerini söyledi. - ERZURUM