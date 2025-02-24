Akçaabat'ta Yoğun Kar Yağışıyla Mücadele - Son Dakika
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Akçaabat'ta Yoğun Kar Yağışıyla Mücadele

Akçaabat\'ta Yoğun Kar Yağışıyla Mücadele

Akçaabat'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için aralıksız çalışmalara devam ediyor. Yol açma ve tuzlama çalışmaları sürerken, vatandaşların güvenliği için önleyici tedbirler alınıyor.

24.02.2025 15:56  Güncelleme: 16:03
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Ülke genelinde etkili olan olumsuz hava şartları, Akçaabat'ta da kendini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde ulaşımın aksamaması için Akçaabat Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, ana arterler ve mahalle yollarında iş makineleriyle yol açma ve tuzlama çalışmaları yaparken, şehir içinde de kaldırım ve üst geçitlerde buzlanmayı önlemek için yoğun çaba harcıyor. Vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için kesintisiz devam eden çalışmalar, ilçe genelinde olumlu karşılanıyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yoğun kar yağışıyla mücadele kapsamında ekiplerin sahada aralıksız çalıştığını belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için ekiplerimiz 7/24 görev başında. Yol açma, tuzlama ve buzlanma önleyici çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Hemşehrilerimizden de kış şartlarına karşı dikkatli olmalarını ve muhtemel bir olumsuzluk durumunda belediyemizle iletişime geçmelerini rica ediyoruz" dedi.

Ayrıca, çalışmalarda Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde hareket ettiklerini belirten Başkan Ekim, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle iş birliği içinde yürütülen çalışmalar sayesinde ilçe genelinde karla mücadele daha etkin bir şekilde sürdürülüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akçaabat'ta Yoğun Kar Yağışıyla Mücadele - Son Dakika

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