Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın Vatandaşlarla Buluştu

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31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde güven tazeleyerek ikinci kez Akdağmadeni Belediye Başkanı Seçilen Nezih Yalçın vatandaşlarla bir araya gelerek onların dertlerini dinleyip, taleplerini aldı.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yeni dönem meclis üyeleriyle birlikte Belediye binasında tebrikleri kabul etti. Tebrik ziyaretine gelen vatandaşlar ile sohbet eden ve sorunları dinleyen Başkan Yalçın, Ramazan Bayramı içerisinde düzenlenecek büyük katılımlı bir programla vatandaşlarla buluşacaklarını söyledi.

Başkan Yalçın, "Artık Parti rozetini çıkarıp geçmiş dönemde nasıl halkımıza hizmet ettiysek şimdi de ayırmadan ayrıştırmadan her zamankinden daha fazla çalışacağımız bir sürecin içerisine giriyoruz. Kıymetli vatandaşlarımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim" dedi. - YOZGAT