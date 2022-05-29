Akhisar Belediyesi'nin Araç Makine Parkı Genişliyor: Çok Fonksiyonlu Ekskavatör Çalışmaya Başladı - Son Dakika
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Akhisar Belediyesi'nin Araç Makine Parkı Genişliyor: Çok Fonksiyonlu Ekskavatör Çalışmaya Başladı

29.05.2022 14:12
Akhisar Belediyesi'nin Araç Makine Parkı Genişliyor: Çok Fonksiyonlu Ekskavatör Çalışmaya Başladı

Akhisar Belediyesi son yıllardaki iş makinası alımına yeni nesil çok fonksiyonlu ekskavatör de dahil etti. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesine alınan çok fonksiyonlu, yüksek hızlı ekskavatör, ilk olarak eski tren yolu üzerinde temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı.

Akhisar Belediyesi son yıllardaki iş makinası alımına yeni nesil çok fonksiyonlu ekskavatör de dahil etti. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesine alınan çok fonksiyonlu, yüksek hızlı ekskavatör, ilk olarak eski tren yolu üzerinde temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı.

Hidrolik hat sayesinde kırıcı, testere, delici, beton karıştırıcı, burgu, parke döşeme vb. gibi geniş yelpazede kullanılabilen ekskavatörün, iş sahasında çok faydalı olduğunu belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediyesi bünyesine kazandırılan iş aracının, uzun yıllar şehre hizmet edeceğini belirtti.

"HEM MERKEZ HEM DE KIRSAL MAHALLELERDE HALKIMIZIN İHTİYAÇLARINA HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜM ÜRETEBİLECEĞİZ"

Her geçen gün iş makinası filosunu geliştirdiklerini ve bu sayede Akhisar halkına daha fazla hizmet edebildiklerini ifade eden Başkan Dutlulu, şunları söyledi:

"Şehrimize kazandırdığımız yeni iş aracımız çok amaçlı ekskavatör, çalışmalarına başladı. Öncelikle yeni iş aracımız şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun. Hem merkez hem de kırsal mahallelerde halkımızın ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde çözüm üretebileceğiz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz çalışmalarına ilk olarak eski tren yolunda başladı. Sorumluluk sahamızda olmamasına rağmen, vatandaşlarımızın yoğun isteği üzerine eski tren yolundaki yabani otları ekskavatörle temizledik. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda, çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek."

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Kaynak: ANKA

Besim Dutlulu, Akhisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akhisar Belediyesi'nin Araç Makine Parkı Genişliyor: Çok Fonksiyonlu Ekskavatör Çalışmaya Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akhisar Belediyesi'nin Araç Makine Parkı Genişliyor: Çok Fonksiyonlu Ekskavatör Çalışmaya Başladı - Son Dakika
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