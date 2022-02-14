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Aksaray Belediyesinden güldüren 14 Şubat paylaşımı - Son Dakika

Aksaray Belediyesinden güldüren 14 Şubat paylaşımı

14.02.2022 13:40
Aksaray Belediyesinden güldüren 14 Şubat paylaşımı

14 Şubat Sevgililer günü nedeniyle sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Aksaray Belediyesi herkesi güldürdü.

14 Şubat Sevgililer günü nedeniyle sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Aksaray Belediyesi herkesi güldürdü. Yaşlı çiftin sevgililer günü nedeniyle birbirine dürüm hediye ettiğini gören belediye personeli bunu fotoğraflayarak, "14 Şubat hayal ürünüdür. Tek gerçek mayalı dürümdür" başlığıyla paylaştı.

Aksaray'da evde bakım hizmetleri kapsamında yaşlı vatandaşların evini ziyaret ederek temizlik yapan Aksaray Belediyesi personeli, Ramazan (72) ve Dürdane Özkılıç (72) çiftinin evine gitti. Temizlik yaparken yaşlı Ramazan Özkılıç'ın mutfakta yaptığı dürümü 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle eşine hediye ettiğini gören belediye personeli bunu fotoğraflayıp, "14 Şubat hayal ürünüdür. Tek gerçek mayalı dürümdür" başlığıyla Aksaray Belediyesinin sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan paylaşım herkesi güldürdü. - AKSARAY

Aksaray Belediyesinden güldüren 14 Şubat paylaşımı

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aksaray Belediyesinden güldüren 14 Şubat paylaşımı - Son Dakika


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