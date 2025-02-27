Aksaray'da Kaçak Madeni Yağ Operasyonu

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Jandarmadan kaçak madeni yağ operasyonu: 1 gözaltı

AKSARAY - Aksaray'da bir iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 3 bin 500 litre kaçak madeni yağ ve birçok malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde bir şahsın kaçak madeni yağ üretip piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez ilçe mülki sınırlarında bulunan iş yerine operasyon düzenledi. İş yerine yapılan operasyonda M.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 210 bin lira olan 3 bin 500 litre kaçak madeni yağ, 2 adet dinamo motor,1 adet pompa tabancası, 1 adet mekanik pompa, 1 adet santravich, 1 adet aktarım pompası, 1 adet sayaç, 20 metre plastik hortum, 2 adet bin litrelik tank ve 1 adet 5 bin litrelik tank ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan M.K. İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.