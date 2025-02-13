Aksaray'da Kar Yağışı Zorladı

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Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da yoğun kar yağışı altında simit satan Mustafa Keskin, "Simit alıyorlar ama biraz zor, herkesin gücü yetmiyor, insanlar bir simit bir çaya 40 lira ödüyor" dedi.

Okulların da kar yağışı nedeniyle tatil edildiği Aksaray'da, yoğun kar yağışına rağmen simit tezgahını açan 2 çocuk babası Mustafa Keskin, ekmek parası kazanmaya çalışıyor.

Hayat pahalılığı nedeniyle herkesin simit alamadığını, özellikle de kış aylarında işlerin yavaşladığını belirten Keskin, vatandaşın artık simit alırken bile zorluk çektiğini söyledi.

10 yıla yakındır simit sattığını ifade eden Keskin, "Simit alıyorlar ama biraz zor, yani sıkıntılı. Herkesin gücü yetmiyor, alanlar oluyor ama vatandaş zorlanıyor. Bir simit şu anda 15 lira oldu. İnsanlar bir simit bir çaya 40 lira para ödüyor" diye konuştu.

Havaların sıcak olduğu dönemde işlerinin daha iyi olduğunu belirten Keskin, soğuk havanın yanı sıra kar yağışının, simit satışlarını olumsuz etkilediğini anlattı.