Aksaray'da Koyunlar Kaderine Terk Edildi - Son Dakika
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Yerel

Aksaray'da Koyunlar Kaderine Terk Edildi

Aksaray\'da Koyunlar Kaderine Terk Edildi

Aksaray'da yola düşen iki koyun, vatandaşların çabalarına rağmen kurtarılamadı ve kaderlerine terk edildi.

19.03.2025 03:26
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Aksaray'da kamyonetten karayoluna düşen ve kaza riski oluşturan koyunlar araç sürücüleri tarafından refüje alınırken, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasına rağmen saatlerce hiçbir kurumun gelip sahip çıkmadığı koyunlar çöp konteynerine bağlanarak adeta kaderlerine terk edildi.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Aksaray E-90 Karayolu Makas Kavşağı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bayburt ilinden başka bir ile sevk edilen S.F.B. isimli üreticiye ait "Mor Karaman" ırkı 2 koyun bilinmeyen bir nedenle taşındıkları kamyonetten yola düştü. E-90 karayolunda seyreden sürücüler koyunları fark edip kaza riski yaşarken, sürücüler 2 koyunu alarak refüje çıkardı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaşlar hayvanların düştüğü ve sahipsiz olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine yetkili ekiplerin gönderildiği söylense de yaklaşık 3 saat geçmesine rağmen hiçbir yetkili kurum ya da kuruluş olay yerine gelmedi. İnsanlık namına koyunları refüje çıkarıp ekiplerin gelmesini bekleyen vatandaşlar yetkililerin gelmemesi üzerine çaresiz olarak koyunları çöp konteynerine iple bağlayarak olay yerinden ayrıldı. Vatandaşların gitmesinin ardından da saatlerce sahipsiz kalan 2 koyun adeta kaderlerine terk edildi.

Koyunları karayolunda yakalayıp refüje çıkaran ve yetkililerin gelmesini bekleyen Musa Özkök (35), "Biz buradan geçiyorduk, koyunlar arabadan yola düşmüş. Biz de insanlık namına aldık kenara. Kaza olacaktı, tırlar birbirine çarpacaktı. Biz de burada ekipleri bekliyoruz, teslim edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Hayvan Kayıt Sistemi "TÜRKVET" üzerinden koyunların kulaklarındaki küpe numaralarıyla kimlik bilgilerine ulaşan vatandaşlar, koyunların Bayburt ili Merkez ilçesi Taşçılar Mahallesi'nde hayvancılık yapan S.F.B. isimli kişiye ait olduğunu belirledi. Yaklaşık 3 kez aranıp ihbarda bulunulmasına rağmen hiçbir yetkili kurum ya da kuruluşun gelmemesi üzerine vatandaşlar da çaresiz koyunları çöp konteynerine bağlayarak olay yerinden ayrıldı. Adeta kaderlerine terk edilen koyunların akıbeti henüz çözüme ulaşamadı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksaray'da Koyunlar Kaderine Terk Edildi - Son Dakika

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