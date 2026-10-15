Akyaka'da Kaymakam Demirtaş şeker pancarı hasadında çiftçilere bereket diledi - Son Dakika
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Akyaka'da Kaymakam Demirtaş şeker pancarı hasadında çiftçilere bereket diledi

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Akyaka\'da Kaymakam Demirtaş şeker pancarı hasadında çiftçilere bereket diledi
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Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, ilçede süren şeker pancarı hasadına katılarak çiftçilerle bir araya geldi. Tarladaki çalışmaları yerinde inceleyen Demirtaş, üreticilerle sohbet edip bilgi aldı ve bereketli bir sezon diledi.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, şeker pancarı hasadına katılarak çiftçilerle bir araya geldi. Tarlada yürütülen hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Demirtaş, üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulunarak kolaylıklar diledi.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, ilçede tarımsal üretimin önemli faaliyetleri arasında yer alan şeker pancarı hasadına katıldı. Hasat alanında çiftçilerle bir araya gelen Demirtaş, üreticilerle sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarlalarda yoğun emek ve özveriyle sürdürülen hasat çalışmalarını yerinde takip eden Kaymakam Demirtaş, çiftçilerin üretim sürecindeki gayretlerine dikkat çekti. Tarımsal üretimin bölge ekonomisi ve kırsal yaşam açısından taşıdığı öneme işaret eden Demirtaş, çiftçilere kolaylıklar dileyerek hasat döneminin bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Şeker pancarı üretiminde hasat dönemi, üreticilerin yıl boyunca verdiği emeğin karşılığını alması açısından büyük önem taşıyor. Ekim, bakım ve yetiştirme süreçlerinin ardından tarlalara giren çiftçiler, ürünlerini toprakla buluşturdukları günden itibaren sürdürdükleri çalışmaların karşılığını almak için hasat mesaisine devam ediyor.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş da hasat çalışmalarına katılarak üreticilerin yanında olduğunu gösterdi. Çiftçilere bereketli bir mahsul dönemi geçirmelerini temenni eden Demirtaş, hasadın kolaylıkla tamamlanması dileğinde bulundu.

Akyaka'da devam eden şeker pancarı hasadıyla birlikte üreticiler, sezon boyunca verdikleri emeğin karşılığını almayı hedefliyor. Kaymakam Demirtaş'ın hasat alanına gerçekleştirdiği ziyaret, tarımsal üretim ve çiftçilerin çalışmalarıyla ilgili yerinde inceleme ve görüş alışverişiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
İsmail DemirtaşÇiftçilikEkonomiAkyakaGüncelYerelSon Dakika

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