Akyaka Kaymakamı Demirtaş'tan şehit ailesine bayram ziyareti - Son Dakika
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Yerel

Akyaka Kaymakamı Demirtaş'tan şehit ailesine bayram ziyareti

Akyaka Kaymakamı Demirtaş\'tan şehit ailesine bayram ziyareti

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, şehit ailesini ziyaret etti.

31.03.2025 10:21
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Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, şehit ailesini ziyaret etti. Demirtaş, şehidin ailesiyle bir araya gelerek, bayramın huzur ve mutluluğunu paylaştı.

Ziyarette, şehidin kahramanlığından bahsedilerek, ailesine olan minnet duygusu ifade edildi. Kaymakam Demirtaş, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu belirtti.

Şehit Bülent Aktaş'ın ailesine yapılan ziyarette, Kaymakam Demirtaş'a ilçe protokolü de eşlik etti. Şehit ailesi, ziyaretin kendilerini çok duygulandırdığını ve bayramda böyle bir ziyareti çok anlamlı bulduklarını belirtti. Aile, vatan uğruna canını feda eden şehidin hatırasını yaşatmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, bayramda şehit ailelerinin yalnız bırakılmadığını vurgulayarak, "Şehitlerimizin fedakarlıkları asla unutulmaz. Bizler, devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

Ziyaret, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti. Kaymakam Demirtaş ve protokol üyeleri, şehit ailesinin bayramını kutlayarak, onların her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha yinelediler. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akyaka Kaymakamı Demirtaş'tan şehit ailesine bayram ziyareti - Son Dakika

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