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Ankara'nın Akyurt ilçesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Ankara'nın Akyurt ilçesi Büğdüz, Balıkhisar, Güzelhisar, Çınar mahallelerinde yağmur ve şükür duası gerçekleştirildi. Mahalle Camisi ve harman yerlerinde gerçekleştirilen programda eller, bolluk ve bereket için açıldı. Kur-an-ı Kerim okunması ve yapılan duanın ardından katılımcılara çorba, kavurma ve tatlı ikram edildi. Etkinliğe Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve köylerden vatandaşlar katıldı. - ANKARA