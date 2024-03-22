Alaca Belediye Başkanı İftar Programında Çalışanlarıyla Buluştu

Yerel

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, düzenlenen iftar programında belediyesi çalışanları ile bir araya geldi.

İftar öncesinde çalışanlarının masalarını tek tek gezerek hepsi ile görüşen Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, iftarın ardından yaptığı konuşmada, "Hepinize çok teşekkür ederim, hiçbir zaman başımı yere eğdirmediniz, ben hepinizden razıyım ve memnunum. Bizler hep birlikte bir aileyiz. Allah hepinizden razı olsun, hayırlı Ramazanlar" şeklinde konuştu.

Belediye tarafından düzenlenen iftar programı, konuşmaların ardından yapılan yemek duası ile tamamlandı. - ÇORUM