Alaca'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Alacada uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklma

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro ve Terörle Mücadele Şube ekiplerince çocuklar ve gençlerin korunmasına yönelik uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Denizhan mahallesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda ele 251 gram uyuşturucu madde emzirilmiş tütün, 406 adet sentetik ecza uyuşturucu madde ele geçirilirken A.A. ve G.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edilen zanlılardan A.A. tutuklanarak cezavine gönderildi.