Ali Erbaş'tan Eğitim Vurgusu - Son Dakika
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Yerel

Ali Erbaş'tan Eğitim Vurgusu

Ali Erbaş\'tan Eğitim Vurgusu

Diyanet Başkanı Erbaş, eğitim ve ilmin önemini vurgulayarak nitelikli insan yetiştirmenin gerekliliğini belirtti.

21.01.2025 11:23
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Uğrunda sıkıntı çekmeye, yorulmaya değer en hayırlı, en güzel ve en asil gaye ilimdir, eğitimdir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni atanan eğitim görevlileri için Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen, "Eğitim Görevlileri Oryantasyon Eğitimi"ne katıldı.

Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye genelinde camilerde, üniversite yurtlarında, cezaevlerinde, hastanelerde, sevgi evlerinde, gençlik merkezlerinde faaliyet yürüttüğünü belirterek, Türkiye'nin her ferdine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

"Başkanlığımız Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyyenin rehberliğinde eğitimler düzenliyor"

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının kalitesi ve niteliği her geçen gün arttığını ve hizmet alanının daha da genişlediğine dikkati çekerek, "Bütün bu hizmetleri en ideal şekilde ifa edebilmenin yolu nitelikli, donanımlı ve liyakatli insan kaynağına sahip olmaktan geçmektedir. Bunun için Başkanlığımız Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyyenin rehberliğini ve Müslümanların zengin ilmi mirasını referans alarak, pek çok alanda hizmet içi eğitimler düzenliyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din görevlilerinin çağın şartlarına ve mesleğin icaplarına göre yetiştirmek için eğitim faaliyetlerini yürüttüğüne işaret eden Başkan Erbaş, Diyanet Akademisiyle birlikte eğitim faaliyetlerini daha güçlü ve daha kapsamlı hale getirdiklerini dile getirdi.

"İnsan yetiştirmek sarraf hassasiyeti gerektirir"

Erbaş, eğitim görevlilerinin öğrendikleri bilgileri, kendi hayatlarıyla buluşturmalarının çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu seminerin ardından yeni bir alanda hizmete başlayacaksınız. Çağları aşan medeniyetimizin insanlığın umudu olan değerlerini bugünümüzde, yarınlarımızla buluşturmanın mücadelesini vereceksiniz inşallah. Mesleğinizin odağında insan var. İnsan yetiştirmek sarraf hassasiyeti gerektirir. Yani o sarrafın elinde altın, nasıl bileziğe, küpeye, ince ince zincirlere dönüşüyorsa siz de hocalarımızı bu şekilde eğiteceksiniz. Muhatabınız toplumun manevi hayatına rehberlik edecek kimseler olacak ve verdiğiniz eğitim de din eğitimi olunca sorumluluğunuz daha da artmaktadır. Bu bilinçle hareket ederek ilkeli, tutarlı ve dengeli bir metot benimsemeniz son derece önemlidir."

"Eğitimin amacı erdemli insan yetiştirmek"

"Uğrunda sıkıntı çekmeye, yorulmaya değer en hayırlı, en güzel ve en asil gaye ilimdir, eğitimdir" ifadesini kullanan Erbaş, "Hayata, ahlaka, insanlık için faydaya dönüşmeyen bilgi, sahibinin omuzlarında anlamsız bir yükten başka bir şey değildir. Buna dikkat etmemiz lazım. Eğitimin hareket noktası sahih bilgi, amacı erdemli insan yetiştirmek. İlmin ve eğitimin nihai hedefiyse insanın, dünya ve ahiret huzuruna erişmesini sağlamaktır" diye konuştu.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ali Erbaş, Politika, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ali Erbaş'tan Eğitim Vurgusu - Son Dakika

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