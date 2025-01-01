Ali Erbaş'tan Regaip Gecesi Mesajı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam aleminin Regaip Gecesi'ni tebrik ederek, bu mübarek vaktin Müslümanların birlik ve beraberliğine, yeryüzünün barış ve huzuruna vesile kılmasını diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç ayların başlaması ve Regaip Kandili ile ilgili mesaj yayımladı. Erbaş, yayımladığı mesajda, inanç, kültür ve medeniyette özel bir anlamı bulunan rahmet, bereket ve mağfiret iklimi üç aylara yeniden kavuşmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. Kur'an-ı Kerim'de, Ramazan ayının faziletine, Kadir gecesinin önemine dikkat çekildiğini hatırlatan Erbaş, üç ayların, her şeyden önce bir arınma ve yenilenme mevsimi olduğunu ifade etti.

Hayatın insana bahşedilen büyük bir nimet, zamanın ise eşsiz bir sermaye olduğunu kaydeden Erbaş, insanı varlık sahnesine çıkaran Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de defalarca hayatın ve zamanın önemine dikkat çektiğini, bunların kadrini bilme ve gerektiği gibi değerlendirme hususunda insanları uyardığını belirtti.

Erbaş, zamanın insana farkındalık, bilinç ve motivasyon kazandıran bazı özel dilimleri olduğunu vurgulayarak, "Bu bağlamda üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, söz konusu hususiyetleriyle öne çıkmaktadır. Recep ayının ilk Cuma'sını karşılayan Regaip Gecesi, Peygamberimizin mucizevi yükselişini hatırlatan Miraç Gecesi, müminler için af, mağfiret ve arınma vesilesi olan Berat Gecesi, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi ise üç ayların ihtiva ettiği müstesna vakitlerdir. Gerek üç aylar gerekse bu ayların içinde barındırdığı mübarek geceler, rıza-i Bari'ye uygun bir hayata yeniden başlamak adına müminlere ikram edilmiş büyük lütuflardır. Bu sebeple Rasul-i Ekrem, bu aylara ulaştığında 'Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur' diye dua ve niyazda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

Bu kutlu iklimin hatırlattığı değerlerin insanlığın hasret kaldığı güzellikler olduğunu belirten Erbaş, bugün manevi bunalımların ruhları yorgun düşürdüğü, haksızlık, kin, öfke, nefret ve fitnenin körüklendiği, haram, günah ve kötülüklerin hayatı kuşattığı, zulüm, şiddet ve savaşların yaygınlaştığı bir çağda yaşanıldığını söyledi.

Erbaş, bugünün insanlık, inanç, ahlak, hukuk alanında devasa sorunlarla, anlam ve medeniyet krizleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Hayatı anlamsızlaştıran, zorlaştıran ve yozlaştıran bu cendereden çıkabilmek için insanın öncelikle kendisiyle yüzleşmesine, bütün kötülüklerden arınarak Allah'a yönelmesine ihtiyaç olduğunu ve üç ayların Müslümanlara böyle bir imkan ve fırsat sunduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu bereket ikliminde hep birlikte ellerimizi Rabbimize açarak O'ndan affımızı isteyelim. Kitabımızla olan bağımızı, nimetlere karşı şükrümüzü, helal ve harama karşı duyarlılığımızı, ömrümüzle arzularımız arasındaki ilişkiyi bir kez daha gözden geçirelim. Ailemize, akrabalarımıza, çevremize ve hayatı paylaştığımız tüm varlıklara karşı sorumluluklarımızı yeniden tefekkür edelim. Rabbimize imanımızı ziyadeleştirecek, sadakatimizi pekiştirecek, kulluğumuzu güzelleştirecek, muhabbet ve kardeşliğimizi güçlendirecek amellerle bu eşsiz vakitleri en güzel şekilde ihya edelim.

Bu vesileyle milletimizin ve tüm İslam aleminin üç aylarını ve Regaip Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek vakitleri hayırların fethine ve şerlerin define, Müslümanların birlik ve beraberliğine, yeryüzünün barış ve huzuruna vesile kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum." - ANKARA