Ali Kılıç Emekli Oldu

Muş Valiliğinde uzun yıllar görev yapan Ali Kılıç, emekliliğe ayrıldı.

Muş Valiliği'nde yaklaşık 40 yıldır makam şoförlüğü görevini sürdüren Kılıç, emekliliğe ayrılması dolayısıyla Vali Avni Çakır'a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Çakır, görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve sadakatten dolayı Ali Kılıç'a teşekkür ederek, kendisine başarı belgesi takdim etti. Kılıç'a emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulunan Vali Çakır, uzun yıllar Valilik hizmetinde bulunmasının takdire şayan olduğunu ifade etti. - MUŞ