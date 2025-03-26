Ali Ramazan Yatman Emekli Oldu

Tekirdağ Namık Kemal Lisesi'nde uzun yıllardır görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Ramazan Yatman, 30 yıllık meslek hayatını noktalayarak emekliye ayrıldı. Okulun koridorlarında ve bahçesinde düzenlenen veda töreninde duygusal anlar yaşandı.

Tekirdağ Namık Kemal Lisesi'nde uzun yıllardır görev yapan ve yüzlerce öğrenciye rehberlik eden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Ramazan Yatman, 30 yıllık meslek hayatına duygusal bir veda ile nokta koydu.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Öğrencileri, öğretmen arkadaşları ve okul yönetiminin alkışları eşliğinde emekliliğe ayrılan Yatman için okulda özel bir veda töreni düzenlendi. Yatman, törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Koridorlarda sıralandılar

Öğrenciler, öğretmenlerinin vedasına tanıklık etmek için okul koridorunda sıralanarak alkışlarla uğurladı. Yatman, öğrencilerinin oluşturduğu koridorda yürüyerek okuldan ayrılırken duygusal anlar yaşandı. Törenin sonunda Okul Müdürü Semih Seyran Çavuşoğlu ve okul yönetimi tarafından kendisine çiçek ve plaket takdim edilerek emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk dileyen bir konuşma yapıldı.

Öğrencileri ve meslektaşları, yıllarca eğitime sunduğu katkılar için kendisine teşekkür ederken, birçok öğrencinin de veda sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. - TEKİRDAĞ