Ali Ramazan Yatman Emekli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ali Ramazan Yatman Emekli Oldu

Ali Ramazan Yatman Emekli Oldu

Ali Ramazan Yatman, 30 yıllık görev süresinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Lisesi'nden emekli oldu.

26.03.2025 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Lisesi'nde uzun yıllardır görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Ramazan Yatman, 30 yıllık meslek hayatını noktalayarak emekliye ayrıldı. Okulun koridorlarında ve bahçesinde düzenlenen veda töreninde duygusal anlar yaşandı.

Tekirdağ Namık Kemal Lisesi'nde uzun yıllardır görev yapan ve yüzlerce öğrenciye rehberlik eden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Ramazan Yatman, 30 yıllık meslek hayatına duygusal bir veda ile nokta koydu.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Öğrencileri, öğretmen arkadaşları ve okul yönetiminin alkışları eşliğinde emekliliğe ayrılan Yatman için okulda özel bir veda töreni düzenlendi. Yatman, törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Koridorlarda sıralandılar

Öğrenciler, öğretmenlerinin vedasına tanıklık etmek için okul koridorunda sıralanarak alkışlarla uğurladı. Yatman, öğrencilerinin oluşturduğu koridorda yürüyerek okuldan ayrılırken duygusal anlar yaşandı. Törenin sonunda Okul Müdürü Semih Seyran Çavuşoğlu ve okul yönetimi tarafından kendisine çiçek ve plaket takdim edilerek emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk dileyen bir konuşma yapıldı.

Öğrencileri ve meslektaşları, yıllarca eğitime sunduğu katkılar için kendisine teşekkür ederken, birçok öğrencinin de veda sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Namık Kemal, Eğitim, Tören, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ali Ramazan Yatman Emekli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:22:02. #7.13#
SON DAKİKA: Ali Ramazan Yatman Emekli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement