Ali Yılmaz'ın Evi Müzeye Dönüştü - Son Dakika
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Ali Yılmaz'ın Evi Müzeye Dönüştü

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85 yaşındaki Ali Yılmaz, 40 yıl boyunca biriktirdiği antikaları evinde sergiliyor.

09.01.2025 11:34
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40 yıldır biriktirdiği eşyaları müzeye dönüştürdüğü evinde sergiliyor

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşayan Ali Yılmaz, 40 yılı aşkın süredir biriktirdiği eşyaları evinde sergiliyor.

Çekerek ilçesindeki evinde yıllardır antika sayılabilecek eşyaları biriktiren 85 yaşındaki Ali Yılmaz, Osmanlı Devleti'ne duyduğu hayranlıktan dolayı Osmanlı dönemini evinde yaşatıyor. Kendi evindeki eşyaları bir araya getirerek müzeciliğe başlayan Yılmaz'a zamanla Türkiye'nin dört bir yanından eşya bağışında bulunanlar da olmuş. Kağnı, tüfek, kama, kılıç, bakraç, ibrik, yayık, testi, beşik gibi pek çok eseri biriktiren Yılmaz'ın evi ziyaretçilerle dolup taşıyor. Gerek lise gerekse üniversite öğrencilerinin geçmişe tanıklık ettikleri bu ev sayesinde eski zamanlarda kullanılan eşyalar hakkında gençler bilgi sahibi oluyor.

"Evimde 2 bin parça eşya var"

Evindeki eşyaların parayla bile bulunamayacak kıymette olduğunu söyleyen Yılmaz, "Tüfek, kağnı, bakır kaplar ne ararsan hepsi var. Sivas'tan, çevre köylerden, Ağrı'dan, Kars'tan eşya bağışlayanlar oldu. Şimdi 2 bin parça olduğunu tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Yozgat Valimizi ve Çekerek Kaymakamımızı müzemize bekliyorum"

Müze evinde devlet büyüklerini görmek istediğini söyleyen Yılmaz "Yozgat Valimizi ve Çekerek Kaymakamımızı müzemize davet ediyorum. Biriktirdiğim 2 bine yakın eşyayı görmelerini istiyorum" dedi.

Ali Yılmaz'ın damadı olan Mehmet Yonar, kayınpederi ve kayınvalidesine eşiyle birlikte yardımcı olduğunu söyledi. "Evinin eksiklerini ve işlerini yapmak için geliyoruz. Bu evde kayınpederimin tarihi eserleri var. Yetişen gençlerimiz de burayı ziyaret ediyor. Mersin, Adana, Gaziantep gibi şehirlerden Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçiler geliyor. Yetişkin ziyaretçiler eskileri hatırlıyor. Gençler ise geçmişe bakıp örnek alıyorlar. Yeni valimizin ve kaymakamımızın ziyaret etmesini istiyoruz. Bazen ilgilenmekte zorlanıyoruz. Onlardan destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ali Yılmaz'ın Evi Müzeye Dönüştü - Son Dakika

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