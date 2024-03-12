Aliağa Belediyesi Geleneksel Toplu İftar Programları Başladı

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Aliağa Belediyesi, her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiği toplu iftar programlarını bu yılda düzenlerken, binlerce kişi Ramazan'ın son gününe kadar iftar sofralarında buluşacak.

Aliağa ilçesinde vatandaşlar, Ramazan ayının ilk iftarını yapmak için geleneksel iftar sofrasında bir araya geldi. Aliağa Belediyesinin düzenlediği programda vatandaşlar, ezan sesinin ardından hep birlikte ilk oruçlarını açtı. Belediye Başkanı Serkan Acar da, ilk iftarı vatandaşlarla birlikte yaptı. Türk mutfağından geleneksel lezzetlerin sunulduğu iftardaki ney dinletisi de, katılımcılara Ramazan ayının manevi atmosferini yaşattı. Yemek öncesi ve sonrası duayı ise Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt yaptı.

Aliağalıları aynı sofrada buluşturan toplu iftar yemekleri, Ramazan ayının son gününe kadar Yeni Mahalle Düğün Salonunda devam edecek. - İZMİR