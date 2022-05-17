Aliağa'da balıkçıları bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Aliağa'da balıkçıları bilgilendirme toplantısı düzenlendi

17.05.2022 19:09
Aliağa'da balıkçıları bilgilendirme toplantısı düzenlendi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, balıkçılara yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, balıkçılara yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği'nin ev sahipliğinde balıkçılar ile gerçekleştirilen toplantıya Sahil Güvenlik TCSG 61 Komutanı SG Yzb. Çağrı Gültekin, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selim Aksakallı, Aliağa Bölge Liman Başkanlığı Denizcilik Sorvey Mühendisi, Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nde görevli Mühendis Haşim Ceyhan, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Su Sporları Derneği (ALDER) ile Su Ürünleri Kooperatifi yönetimi ve üyeleri katıldı.

Yapılacak olan denetimlerde kontrol edilen hususlar, teknelerde bulundurulması gereken belgeler ve malzemeler, su ürünleri avcılığına ilişkin yasaklar ile av yasaklarına uymadıkları takdirde uygulanacak yasal işlemler toplantıda balıkçılara anlatıldı ve uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, 380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 5/1 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliği ve 5/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliği uygulamaları dahilinde su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük; sınırlama ve yasaklar hakkında genel bilgiler verdi. Ayrıca, Hava Tahminleri ile Deniz üstünde bulunan cihazlarla anlık rüzgarların verildiği anlatıldı.

Öte yandan teknelerde asılı bulunan bayraklara özen gösterilmesi, eski, soluk ve yırtık bayrakların kaldırılarak yenilerinin asılması, teknelerde yedek bayrakların bulunması, aksi takdirde idari yaptırımlarda bulunulacağı ve Özel Güvenlik sahalarına girilmemesi konusunda balıkçılara uyarılarda bulunuldu. - İZMİR

Aliağa'da balıkçıları bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Aliağa'da balıkçıları bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Aliağa'da balıkçıları bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Aliağa'da balıkçıları bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Aliağa'da balıkçıları bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Aliağa'da balıkçıları bilgilendirme toplantısı düzenlendi
YORUMLAR
500
Datça açıklarında, 65 kaçak göçmen kurtarıldı Datça açıklarında, 65 kaçak göçmen kurtarıldı Muğla'da can sallarındaki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'da can sallarındaki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Aliağa, Liman, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aliağa'da balıkçıları bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 19:25:41. #1.12#
SON DAKİKA: Aliağa'da balıkçıları bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement