Aliağa'da balıkçıları bilgilendirme toplantısı düzenlendi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, balıkçılara yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği'nin ev sahipliğinde balıkçılar ile gerçekleştirilen toplantıya Sahil Güvenlik TCSG 61 Komutanı SG Yzb. Çağrı Gültekin, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selim Aksakallı, Aliağa Bölge Liman Başkanlığı Denizcilik Sorvey Mühendisi, Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nde görevli Mühendis Haşim Ceyhan, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Su Sporları Derneği (ALDER) ile Su Ürünleri Kooperatifi yönetimi ve üyeleri katıldı.

Yapılacak olan denetimlerde kontrol edilen hususlar, teknelerde bulundurulması gereken belgeler ve malzemeler, su ürünleri avcılığına ilişkin yasaklar ile av yasaklarına uymadıkları takdirde uygulanacak yasal işlemler toplantıda balıkçılara anlatıldı ve uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, 380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 5/1 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliği ve 5/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliği uygulamaları dahilinde su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük; sınırlama ve yasaklar hakkında genel bilgiler verdi. Ayrıca, Hava Tahminleri ile Deniz üstünde bulunan cihazlarla anlık rüzgarların verildiği anlatıldı.

Öte yandan teknelerde asılı bulunan bayraklara özen gösterilmesi, eski, soluk ve yırtık bayrakların kaldırılarak yenilerinin asılması, teknelerde yedek bayrakların bulunması, aksi takdirde idari yaptırımlarda bulunulacağı ve Özel Güvenlik sahalarına girilmemesi konusunda balıkçılara uyarılarda bulunuldu. - İZMİR