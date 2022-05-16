Aliağa'da Hippoterapi Merkezi için çalışmalar başladı - Son Dakika
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Aliağa'da Hippoterapi Merkezi için çalışmalar başladı

16.05.2022 20:21
Aliağa'da Hippoterapi Merkezi için çalışmalar başladı

Aliağa Belediyesi, engelli bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmelerine yardımcı olacak Hippoterapi Merkezi projesinde çalışmalara başladı.

Aliağa Belediyesi, engelli bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmelerine yardımcı olacak Hippoterapi Merkezi projesinde çalışmalara başladı. Hippoterapi Merkezi ile Aliağa'nın özgün bir tesise kavuşacağını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Engelli vatandaşlarımız, bir yandan atla terapi imkanı bulacak bir yandan hobi bahçelerinde toprakla buluşacak. El becerilerini geliştirmek için el sanatları atölyelerinde faaliyetler yapacak. Rehabilitasyon merkezimiz engelli vatandaşlarımızın yanı sıra tüm vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği bir tesis olacak" dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın 'Herkes için yaşanılabilir kent' vizyonu çerçevesinde engelli vatandaşların rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılamak ve iyileşme süreçlerini hızlandırmak amacıyla Çaltılıdere Mahallesi'nde 6 bin 689 metrekarelik proje alanında 2 bin 120 metrekare kapalı alana sahip Hippoterapi Merkezi'nde inşaat çalışmalarına start verildi.

Son 8 yılda sağlıktan spora, kültürden sanata, sosyal yaşamdan turizme kadar birçok alanda önemli projeleri hayata geçiren Aliağa Belediyesi, inşaat çalışmalarına başladığı Hippoterapi Merkezi'ni kısa sürede tamamlayarak engelli vatandaşların hizmetine sunacak. Büyüklüğü ve sunduğu imkanlarla Avrupa standartlarına sahip olacak Hippoterapi Merkezi sadece Aliağa'ya değil bölgeye hitap edecek.

Özel çocuklar atla terapi ile iyileşecek

Hippoterapi Merkezi'nde uygulanacak 'atla terapi' programı, özel çocukların sosyalleşme ve iletişim becerilerini destekleyeceği gibi nörolojik, fizyolojik ve psikolojik olarak da gelişimlerini destekleyecek. Engelli bireylerin aileleri ile birlikte keyifle vakit geçirebilecekleri Hippoterapi Merkezi'nde; çocuk oyun alanları, bireysel eğitim odaları, tek katlı ahır, engelli mutfak atölyesi, fizik tedavi merkezi, padok, grup eğitim odası, otopark, seyir terası, kafeterya, günübirlik dinlenme alanları ile tek katlı rehabilitasyon merkezi ve yönetim binası bulunacak.

"Engelleri aşmak için birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz"

Proje alanında çalışmaları inceleyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Hippoterapi Merkezi ile Aliağa'nın özgün bir tesise kavuşacağını söyledi. Engelli vatandaşların sosyal hayata daha kolay adapte olabilmeleri adına yoğun çaba sarf ettiklerini de belirten Başkan Serkan Acar, "Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası münasebetiyle Aliağa'mızda farkındalık oluşturmak adına bir dizi etkinlikler gerçekleştirdik. Aliağa Belediyesi olarak tüm paydaşlarımızla birlikte Aliağa'da engelleri kaldırmak için çaba sarf ediyoruz. Sosyal yaşam alanlarımızda ve kaldırımlarda engelli vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemeler yaparken aynı zamanda ulaşımlarını da kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aliağa'da engelleri aşmak için birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede Aliağa'mıza Hippoterapi Merkezi kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. Hippoterapi Merkezi engelli vatandaşlarımızın sosyal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak. Engelli vatandaşlarımız, bir yandan atla terapi imkanı bulacak bir yandan ise hobi bahçelerinde toprakla buluşacak. El becerilerini geliştirmek için el sanatları atölyelerinde faaliyetler yapacak. Rehabilitasyon merkezimiz engelli vatandaşlarımızın yanı sıra tüm vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği bir tesis olacak" dedi. - İZMİR

Aliağa'da Hippoterapi Merkezi için çalışmalar başladı
Aliağa'da Hippoterapi Merkezi için çalışmalar başladı
Aliağa'da Hippoterapi Merkezi için çalışmalar başladı
Aliağa'da Hippoterapi Merkezi için çalışmalar başladı
Aliağa'da Hippoterapi Merkezi için çalışmalar başladı
Aliağa'da Hippoterapi Merkezi için çalışmalar başladı

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Aliağa Belediyesi, Rehabilitasyon, Serkan Acar, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aliağa'da Hippoterapi Merkezi için çalışmalar başladı - Son Dakika


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