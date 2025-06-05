Aliağa\'da protokol ve vatandaşlar bayramlaştı

Aliağa'da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel bayramlaşma programı, protokol üyeleri ile vatandaşları bir araya getirdi.

Aliağa Kaymakamlığı tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda organize edilen programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, şehit aileleri, kurum müdürleri, askeri erkan, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Kaymakam Güney, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Birlik ve beraberlik içinde bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aliağa'da huzur içinde ilçemize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bu huzur ortamının sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bayram süresince yola çıkacak vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum. Tüm hemşehrilerimin bayramını kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum" dedi.

Bayramlaşma programının ardından ilçe protokolü, Aliağa Kabristanlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret ederek dualar etti. Program, şehit ailelerine gerçekleştirilen ziyaretle sona erdi. - İZMİR