Aliağa'da zihinsel ve fiziksel engelli vatandaşlar için Hippoterapi Merkezi yapılacak - Son Dakika

Aliağa Belediyesi'nin zihinsel ve fiziksel engelli vatandaşların sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini arttırabilmesi için Aliağa'ya kazandıracağı Hippoterapi Merkezinin yapımına pazartesi günü başlanılacak.

Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneğin düzenlediği 'Engellileri Birlikte Aşıyoruz' özel programında konuşma yapan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, zihinsel ve fiziksel engelli vatandaşların sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini arttırıp, sosyal gelişimlerine büyük katkı sağlayacak olan Hippoterapi Merkezinin yapımının 16 Mayıs'ta başlayacağını ve çok kısa süre içinde projenin tamamlanacağını kaydetti.

Öğrencilerin performansı ayakta alkışlandı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneğin tarafından düzenlenen 'Engelleri Birlikte Aşıyoruz' özel programı Aliağa Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Halk Eğitim Müdürü Ebru Yılmaz, İş insanı ve Aliağa Belediyesi eski meclis üyesi Erol Güngör'ün katıldığı programda kurs gören öğrencilerin performansı ayakta alkışlandı. Programda; piyano dinletisi, şiir okuma, ritim grubu gösterisi, solo şarkı dinletisi, harmandalı gösterisi, vals gösterisi, oyun gösterisi yapıldı ve diploma töreni düzenlendi.

Pala: "Eğitimler ailelerimizin yükünü bir nebze hafifletiyor"

Programda bir konuşma yapan Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Musa Pala, "6 öğretmenimizle 50 öğrencimize eğitim veriyoruz. Günde 8 saat, haftanın 5 günü öğrencilerimiz kurs görüyor. Bu eğitimler ailelerimizin yükünü bir nebze hafifletiyor. Bu konuda büyük emekleri olan hocalarımıza ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Acar, "Engelleri hep birlikte aşacağız"

'Engelleri Birlikte Aşıyoruz' özel programında bir konuşma yapan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Annelerimiz, babalarımız, şunu iyi biliniz ki; bu çocuklar benim de çocuklarım. Bu can bu bedende olduğu müddetçe her daim yanınızdayım" şeklindeki sözleri salonda duygu dolu anlar yaşattı. Başkan Acar, konuşmasının devamında, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Aliağa'mızda da bir dizi etkinlikler gerçekleştirildi. Başta engelliler derneğimizin değerli yönetimi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aliağa Belediyesi olarak da tüm paydaşlarımızla birlikte Aliağa'da inşallah engelleri hep birlikte aşacağız" İfadelerini kullandı

"Hippoterapi Merkezimizin inşaatına başlıyoruz"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yeni bir Engezer aracını daha engellilere hizmet etmek üzere Aliağa'ya kazandırdıklarını ifade ederek Hippoterapi Merkezinin yapımı haberini ilk olarak engelli ailelerle paylaştı. Başkan Acar, "Geçtiğimiz ay yeni bir Engezer aracımızı da engelli kardeşlerimize hizmet etmek üzere kazandırdık. Pazartesi günü de Hippoterapi Merkezimizin inşaatına başlıyoruz. Atla terapi olacak, hobi bahçelerimiz olacak. Hep birlikte çok güzel vakitler geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Program sonunda yıl içinde Aliağa'da Engellilere yönelik projelere katkı ve emek verenlere plaket takdim edildi.

Hippoterapi nedir?

Aliağa Belediyesi'nin zihinsel ve fiziksel engelli vatandaşların sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini arttırabilmesi için Aliağa'ya kazandıracağı Hippoterapi Merkezinde; atla terapi, bireysel eğitim odaları, çocuk oyun alanları, fizik tedavi merkezi, padok, grup eğitim odası, seyir terası, kafeterya, günü birlik dinlenme alanları bulunacak. Dünya standartlarındaki Hippoterapi Merkezi, özellikle engelli vatandaşların rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılayacak. İçerisinde hobi bahçeleri ve güzel sanat atölyesinin de bulunacağı merkez, Aliağa ve bölgeye hizmet verecek. - İZMİR