Aliya İzzetbegoviç Anısına Panel ve Sergi

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Ordu Üniversitesi'nde (ODÜ) "Aliya: Bir Medeniyetin Yeniden İnşası" paneli ve fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ve Ceren Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, "Aliya İzzetbegoviç yalnızca bir lider değil, aynı zamanda bir fikir insanı, Bosna-Hersek'in bağımsızlık mücadelesindeki simgesidir. Bizler bugün Aliya İzzetbegoviç'i anarken onun sadece hayatı ve savaşlarından bahsetmeyeceğiz, onun düşüncelerini görerek fikirlerinden ilham alacağız ve bu değerli bilgileri gelecek nesillere nakletmek için çalışacağız. Aliya İzzetbegoviç sadece Bosna-Hersek hükümetinin ilk cumhurbaşkanı değil, aynı zamanda entelektüel bir lider ve çok iyi bir bilim insanı. Mücadelesini sadece silahla değil aynı zamanda kalemi ile vermiş, bir milletinin kader çizgisinin yönlendirilmesine çok büyük bir katkı sağlamış bir liderdir. 1925-2003 yılları arasında geçen bir ömür ve bu ömre sığan çok büyük bir mücadele. Aliya İzzetbegoviç'i rahmet ve minnetle anıyoruz, ruhu şad olsun" dedi.

Programda konuşan Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hayrullah Başer, programın Gazi Üniversitesi, Kültür Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve Bosna Hersek Büyükelçiliği'nin desteğiyle 4 yıl önce başlatıldığını kaydetti. Hem bir medeniyetin yeniden inşasının, hem Aliya İzzetbegoviç'in çok önemli iki figür olduğunu belirten Başer, Aliya'nın mücadelesi ve hayata bakışı ile önemli bir rol model olduğunu ifade ederek, dinleyicilere Aliya İzzetbegoviç'in siyasi, sosyal, kültürel, askeri ve dini anlayışı ilgili bilgiler verdi.

'Aliya' adlı sinevizyon gösteriminin ardından moderatörlüğünü Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hamdi Kaşif Okur'un yaptığı program kapsamında TOBB ETÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir, 'Aliya İzzetbegoviç'in Dünyasında Din ve Özgürlük', Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cenan Kuvancı ise 'Aliya İzzetbegoviç'in Sanat Anlayışı' başlıklı konuşmasıyla programa katkı sundu.

Program kapsamında ayrıca Aliya İzzetbegoviç'e dair önemli anların yer aldığı fotoğraf sergisi düzenlendi ve katılımcılara 'Bilge Aliya' adlı kitap dağıtıldı.

Programa Ordu Valisi Muammer Erol, üniversitenin yöneticileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve davetliler katıldı. - ORDU