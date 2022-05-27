Almanya'da kredi kartı ile ödemelerde sıkıntı yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da kredi kartı ile ödemelerde sıkıntı yaşanıyor

27.05.2022 16:30
Almanya'da kredi kartı ile ödemelerde sıkıntı yaşanıyor

Almanya'da 4 gün önce başlayan banka ve kredi kartlarıyla ödeme sorunu devam ediyor.

Almanya'da 4 gün önce başlayan banka ve kredi kartlarıyla ödeme sorunu devam ediyor.

Almanya genelinde çok sayıda market ve satış mağazasında kartla ödeme yapılamadığı için sadece nakit para ile ödeme yapılabiliyor. Ülkede salı gününden bu yana yaşanan sorunun bir yazılım hatası nedeniyle yaşandığı ifade ediliyor. Ödeme hizmeti sağlayıcısı Payone daha önce yaptığı açıklamada, "Diğer şebeke operatörleri gibi şu anda üretici Verifone'dan H5000 kartlı ödeme terminalleriyle yapılan işlemlerin işlenmesi konusunda ülke çapında önemli kısıtlamalar yaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ALDİ, Edeka, Rossmann gibi ülkenin önemli mağaza zincirleri de müşterilerine şubelerinde kartla ödemelerde sıkıntı yaşanabileceğini duyurdu. Diğer bazı market ve mağazalar ise hiçbir sorun yaşamadan dijital alışverişe devam ediyor.

Alman bankacılık sektörü adına açıklama yapan Alman Bankalar Birliği, işlem dışı olan terminallerin Almanya'da kullanılan tüm cihazların yalnızca küçük bir bölümünü oluşturduğunu bildirdi. Şebeke operatörleri ve teknik servis sağlayıcılar, sorunu giderme konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.

Almanya genelinde faaliyet gösteren Türk marketler ve işletmeleri de kısmen aynı sorunla karşı karşıya kaldı. Berlin'de bulunan International Market, 4 gündür kartlı ödeme servisi sunamıyor. Kasa bölümünde "Kartla ödeme almıyoruz" bilgilendirmesi yapmak zorunda kalan Türk marketi yetkilileri, müşterilerin bu durumdan çok hoşnut olmadığını belirtti. Market çalışanı Hacer Dişli, "Hemen hemen her 2-3 müşterimizden biri kartla ödeme yapmak istiyor. Ama ne yazık ki olmuyor. Ana sistemde bir sorun var. Ne zaman düzelir onu da bilmiyoruz" dedi.

"Müşteriler sinirleniyor"

Bazı müşterilerin kartla ödeme yapamayınca sinirlendiğini söyleyen Dişli, "Aslında haklılar, kartla ödeme diye alışılmış bir durum var. Şimdi iptal olunca sinirleniyorlar. Yanlarında yerine göre para olmayabiliyor. Para almak için evlerine veya bankalarına gidiyorlar. Hatta daha ileri gidip, almak istediği eşyaları önümüze fırlatıp gidenler de oluyor. Yetkili servisleri arıyoruz, ama kayıtta 'sabırlı olun' deniyor. Ama 3-4 gün oldu ve hala bir ilerleme yok. Bu durumdan hiç kimse de memnun değil" şeklinde konuştu.

Berlin'de faaliyet gösteren İstanbul Market yetkilileri ise sorundan etkilenmediklerini, kartla ödeme almaya devam ettiklerini açıkladı. - BERLİN

YORUMLAR
500
GAZİANTEP'TE 'TEFECİ' OPERASYONU 8 GÖZALTI GAZİANTEP'TE 'TEFECİ' OPERASYONU 8 GÖZALTI 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Alanya'da yakalandı 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Alanya'da yakalandı
Kaynak: İHA

Almanya, Market, Banka, Kredi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Almanya'da kredi kartı ile ödemelerde sıkıntı yaşanıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:36:38. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da kredi kartı ile ödemelerde sıkıntı yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement