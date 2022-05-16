Altınoluk ve Yeniköy Mahallelerinde toplu temizlik yapıldı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçe genelinde her hafta rutin olarak yapılan genel toplu temizlik çalışmasını Altınoluk ve Yeniköy Mahallelerinde yaptıklarını söyledi.

Tüm ekip olarak belediyenin gün boyunca iki mahallede çalışma yaptıklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu; " Kayseri'nin en büyük ilçesiyiz. Sorumluluğumuz büyük ve farkındayız bu bilinçle hareket ediyoruz. İlçe genelinde başlattığımız mahallelerin genel temizlik çalışmalarını titizlikle devam ettiriyoruz. Bu haftada Altınoluk ve Yeniköy Mahallelerinde toplu temizlik çalışması yaparak mahallelerimizi pırıl pırıl yaptık. Daha modern ve nitelikli araç filomuzla ekiplerimiz dört bir koldan mahallelerimizin temizliğini yapıyor. Mahalle mahalle topyekün çalışma yapıyoruz. Mahallelerimizde ilaçlama, süpürge araçlarımız, kepçelerimiz, çöp kamyonlarımız, konteyner yıkama araçlarımız, birçok iş makinalarımız ve büyük bir orduyla ile genel bir çevre temizliği yapıyoruz. Daha temiz bir Kayseri, daha temiz bir Melikgazi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm cadde ve sokaklarda görüntü kirliliğine sebebiyet veren kaldırım ve yollardaki çöp ile otlar kesilerek mahallelerimiz baştan sona temizleniyor. İlçemizin temizliği için titizlikle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ