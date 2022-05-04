Altınova'da bayramlaşma - Son Dakika
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Altınova'da bayramlaşma

04.05.2022 11:48
Altınova'da bayramlaşma

Yalova Altınova İlçe Bayramlaşması, Altınova Belediyesi Hizmet Binası zemin katında gerçekleştirildi.

Yalova Altınova İlçe Bayramlaşması, Altınova Belediyesi Hizmet Binası zemin katında gerçekleştirildi.

Altınova İlçe Bayramlaşması, Altınova Belediyesi Hizmet Binası zemin katında gerçekleştirildi. Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Geniş katılım oldu Bayramlaşma törenine; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Karamürsel eğitim Merkezi Kurmay Başkanı Dnz. Alb. Erhan Fıçıcı, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve yönetim kurulu üyeleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, daire amirleri, muhtarlar, belediye personeli, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Belediyedeki bayramlaşma programının ardından ilçe protokolü, emniyet, jandarma ve itfaiyeyi ziyaret ederek buradaki görevli personelle bayramlaştı. - YALOVA

Altınova'da bayramlaşma
Altınova'da bayramlaşma
Altınova'da bayramlaşma
Altınova'da bayramlaşma
Altınova'da bayramlaşma
Altınova'da bayramlaşma
Altınova'da bayramlaşma

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Regaip Ahmet Özyiğit, Hisarcık, Altınova, Yalova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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