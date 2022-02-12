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Altınova'ya toplu konut müjdesi - Son Dakika

Altınova'ya toplu konut müjdesi

12.02.2022 13:24
Altınova'ya toplu konut müjdesi

AK Parti Yalova il başkanı Muğlim Bağatar, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'u ziyaretti.

AK Parti Yalova il başkanı Muğlim Bağatar, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'u ziyaretti. Bağatar, ilçe halkına toplu konut müjdesini duyurdu.

Ankara'da gerçekleşen ziyarette Bağatar ve Oral, TOKİ Başkanı Bulut'tan toplu konut talebinde bulundu. Son dönemde hızla gelişen Altınova ilçesinde artan konut talebi ile ilgili yapılan istişareler neticesinde TOKİ başkanı ile Altınova'da 100 konutluk proje için anlaşma sağlandı. Yakın zamanda proje çalışmalarına başlanacağı bildirildi. Konutlarla ilgili TOKİ Başkanlığının kura çekiliş tarihini açıklayacak.

Ayrıca Yalova merkezde yapılması planlanan 304 adet Konut projesinin de kura çekişinin 31 Mart 2022 tarihinde yapılması kararlaştırıldı. Bağatar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnşallah Altınova ve Yalova merkezdeki TOKİ konutları başladıktan sonra ilimize ilave TOKİ konutu kazandırmak için çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - YALOVA

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Ömer Bulut, Altınova, Yalova, konut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altınova'ya toplu konut müjdesi - Son Dakika


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