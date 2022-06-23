Ankara Büyükşehir, Başkent'te 'Çiçek Takası' Uygulamasını Başlatıyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir, Başkent'te 'Çiçek Takası' Uygulamasını Başlatıyor

23.06.2022 12:39
Ankara Büyükşehir, Başkent'te 'Çiçek Takası' Uygulamasını Başlatıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te ‘Çiçeğim Takas’ uygulamasını başlatıyor. 27 Haziran 2022 tarihinden itibaren Batıkent Metro İstasyonu’nda hayata geçirilecek uygulama ile Başkentliler'in ellerinde bulunan çiçekleri çeşitlendirmeleri ve başkalarıyla paylaşmalarına imkânı sağlamak amaçlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te 'Çiçeğim Takas' uygulamasını başlatıyor. 27 Haziran 2022 tarihinden itibaren Batıkent Metro İstasyonu'nda hayata geçirilecek uygulama ile Başkentliler'in ellerinde bulunan çiçekleri çeşitlendirmeleri ve başkalarıyla paylaşmalarına imkanı sağlamak amaçlanıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdürlüğü ve ANFA Bitki Evi iş birliği ile bir ilke imza atarak Başkent'te 'Çiçeğim Takas' uygulamasını başlatıyor.

TAKAS NOKTALARINDA ÜCRETSİZ ÇİÇEK TAKASI VE TOPRAK DEĞİŞİMİ YAPILABİLECEK

Metro istasyonlarında yaygınlaştırılacak stantlarla Başkentliler'e ellerindeki çiçekleri ücretsiz takas etme imkanı sağlayacak olan ABB, 27 Haziran 2022 Pazartesi gününden itibaren ilk uygulamayı Batıkent Metro İstasyonu'nda başlatacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Başkentliler'in ellerinde bulunan çiçekleri çeşitlendirmeleri ve başkalarıyla paylaşmalarına imkanı sağlamak amaçlanıyor. Vatandaşlar ayrıca metro istasyonlarına kurulacak takas noktalarında ANFA Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bitki Evleri'nden getirilecek çiçeklerle de ücretsiz takas ve toprak değişimi yapabilecek.

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Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir, Başkent'te 'Çiçek Takası' Uygulamasını Başlatıyor - Son Dakika

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