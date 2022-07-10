Ankara'da Bin Çocuk İngilizce Eğitimini Tamamladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve SEYEV (Seda Yekeler Eğitim Vakfı) iş birliği ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ücretsiz 'İngilizce Dil Edinimi Projesi'ne katılan bin öğrenci eğitimini başarıyla tamamladı. ABB, projenin ikinci ayağında ise Kesikköprü Kampı'nda İngilizce eğitimine devam edecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve SEYEV (Seda Yekeler Eğitim Vakfı) iş birliği ile başlatılan 'İngilizce Dil Edinimi Projesi'nde 7-14 yaş aralığındaki bin öğrenci eğitimi başarıyla tamamladı.

AMAÇ EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

SEYEV Kurucu Başkanı Seda Yekeler ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar'ın da yer aldığı Gençlik Parkı Büyük Sahne'de düzenlenen törene proje kapsamında mezun olan öğrenciler aileleri ile katıldı. ABB'ye ait 5 Aile Yaşam Merkezlerinde (Osmanlı, Sincan, Planet, Esertepe ve Kahramazankazan) eğimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla SEYEV ve ABB'nin gönüllü eğitmenleri öğrencilere 3 ay boyunca ücretsiz İngilizce eğitimi verirken, projeye katkılarından dolayı sertifika aldı.

PROJENİN İKİNCİ AYAĞINDA 3 BİN ÇOCUĞA DAHA İNGİLİZCE EĞİTİMİ VERİLECEK

'İngilizce Dil Edinimi Projesi'nin ikinci ayağına Kesikköprü Kampı'nda devam edeceklerini açıklayan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, "İlk etapta bin öğrenci için SEYEV ile ortaklaşa yapmış olduğumuz İngilizce Dil Edinim Projesinin birinci ayağını tamamladık, ikinci ayağını da Kesikköprü Kamp Alanı'nda yapacağız. Yaklaşık 3 bin çocuğumuza daha ücretsiz İngilizce eğitimi vereceğiz" dedi.

SEYEV Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Selda Yekeler, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ile başlattığımız projeyi tamamladığımız için çok mutluyuz. Aile Yaşam Merkezlerimizde bin tane çocuğumuza gönüllü olarak 'yek metot' ile dil edindirdik ve bugün de projemizin meyvesini toplamak için bir araya geldik. Gönüllü eğitmenlerimize de sertifikalarını veriyoruz" diye konuştu.

HEM EĞİTİM HAYATINDA HEM DE SOSYAL YAŞAMDA İNGİLİZCE KONUŞABİLECEKLER

Başkentli çocukların İngilizceyi öğrenmesinin eğitim hayatları kadar sosyal yaşamlarına da önemli katkı sağlayacağını ifade eden gönüllü eğitmen Cansu Ayaz, "Sincan Aile Yaşam Merkezinde gönüllü olarak eğitimlere katıldım ve şubat ayında başlattığımız yek metoduyla düzenlediğimiz eğitimleri tamamladık, çok mutluyuz" derken, projenin ilk mezunu olan öğrenciler düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Ezgi Taşkın: "Eğitimler benim için çok faydalı geçti. Öğretmenlerim ve arkadaşlarımla beraber çok eğlenceli vakit geçirdik."

-Perjem Akbaş: "İngilizce eğitim çok faydalı oldu benim için. Katıldığıma çok mutluyum, hocalarımız bizimle yakından ilgilendi."