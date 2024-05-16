Ankara'da Ücret Toplama Sistemi Değişiyor - Son Dakika
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Ankara'da Ücret Toplama Sistemi Değişiyor

Ankara\'da Ücret Toplama Sistemi Değişiyor

Ankara'da otobüs, metro ve trenlerde kullanılan ücret toplama sistemi değişiyor. EGO Genel Müdürlüğü, Ankarakartların bazı validatörlerde okunmaması ve aktarma işlemlerinin yapılamaması nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların hak kaybına uğramayacağını duyurdu. Yeni sisteme geçiş için çalışmalar devam ederken, EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Elektronik Ücret Toplama Sistemi'nin hızlı bir şekilde yenilenme aşamasında olduğu ve sorunların kısa sürede çözüleceği belirtildi.

16.05.2024 10:42
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Ankara'da otobüs, metro ve trenlerde kullanılan ücret toplama sistemi değişiyor. EGO Genel Müdürlüğü, Ankarakartların bazı validatörlerde okunmaması ve aktarma işlemlerinin yapılamaması nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların hak kaybına uğramayacağını duyurdu.

Ankara'da toplu ulaşım araçlarında ücret toplama sistemi değişiyor. Yeni sisteme geçiş için çalışmalar devam ederken, EGO Genel Müdürlüğünden mağduriyet yaşayan vatandaşlar için açıklama geldi. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli vatandaşlarımız, Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) şu anda hızlı bir şekilde yenilenme aşamasındadır. Mobil uygulamalarımız ile entegrasyon

süreci test aşamasında olup, çok kısa bir süre içerisinde stabil çalışma şekline dönecektir. Son günlerde yaşanan Ankarakartların bazı validatörlerde okunmaması, aktarma işlemlerinin yapılamaması gibi problemler, eski yüklenici firma E-KENT'in kurumumuzla yaptığı sözleşme maddelerini yerine getirmemesi ve gerekli kontrolleri yapmamasından kaynaklanmaktadır. Bu süreçte herhangi bir hak kaybı oluşmayacaktır. Vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde tutma amacımız doğrultusunda bu tür teknik sorunların giderilmesi için yoğun bir çalışma yürütülmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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