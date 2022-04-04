Ankara ulaşımı için 14 yeni otobüs - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara ulaşımı için 14 yeni otobüs

04.04.2022 14:23

Ankara ulaşımı için 14 yeni otobüs Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda artan nüfus nedeniyle hem yoğunluğu azaltmak hem de konforu artırmak amacıyla filosuna 355 otobüse ek olarak 14 otobüs daha ekledi.

Ankara ulaşımı için 14 yeni otobüs

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda artan nüfus nedeniyle hem yoğunluğu azaltmak hem de konforu artırmak amacıyla filosuna 355 otobüse ek olarak 14 otobüs daha ekledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda artan nüfus nedeniyle hem yoğunluğu azaltmak hem de konforu artırmak amacıyla araç filosunu 2013 yılından sonra ilk kez yeniliyor. EGO Genel Müdürlüğü tarafından daha önceden satın alınan yeni otobüslerin teslim alma süreci peyderpey devam ederken, yeni otobüs alımları da sürüyor. EGO Genel Müdürlüğü, öz kaynaklarıyla ayrıca 2022 model 14 otobüsün daha alımını Devlet Malzeme Ofisi üzerinden gerçekleştirdi. Filoya katılacak yeni otobüs sayısı son alımlarla birlikte toplamda 369 olacak.

Önümüzdeki günlerde araç filosuna dahil edilecek

Aşama aşama teslim alınan modern otobüsleri Başkentlilerle buluşturan ve teslimat sürecini sürdüren EGO Genel Müdürlüğünden öz kaynaklarıyla ayrıca yeni otobüs alımı müjdesi de geldi. Filosunu her geçen gün genişleten EGO, 2022 model 14 yeni otobüsün daha alımını Devlet Malzeme Ofisi üzerinden gerçekleştirdi. 12 metre, dizel yakıtlı, alçak tabanlı, engelli erişimine uygun, klimalı ve 2022 model Mercedes-Benz Conecto marka otobüsler, önümüzdeki günlerde araç filosuna dahil edilecek. Yeni otobüslerin sayısı son alımlarla birlikte toplamda 369 olacak.

Yeni otobüsler en yoğun hatlarda hizmet verecek

EGO Genel Müdürlüğünün daha önce gerçekleştirdiği 355 adet otobüs alımı çerçevesinde 30 yeni otobüs daha teslim alınırken, teslim alınan otobüs sayısı 260'a yükseldi.

Yeni satın alınan 14 adet otobüs ile haziran ayı sonuna kadar 109 otobüsü daha filoya katacak olan EGO Genel Müdürlüğü, bu otobüsleri Ankaralıların talepte bulunduğu yoğun hatlara yönlendirerek toplu ulaşım hizmeti verecek.

Ankara ulaşımı için 14 yeni otobüs
Ankara ulaşımı için 14 yeni otobüs
Ankara ulaşımı için 14 yeni otobüs
Ankara ulaşımı için 14 yeni otobüs
Ankara ulaşımı için 14 yeni otobüs
Ankara ulaşımı için 14 yeni otobüs

YORUMLAR
500
Ukraynalı siviller için Polonya'dan İsviçre'ye ücretsiz otobüs hizmeti Ukraynalı siviller için Polonya'dan İsviçre'ye ücretsiz otobüs hizmeti Ankara Büyükşehir Belediyesinin Elazığ'da yaptıracağı okul için protokol imzalandı Ankara Büyükşehir Belediyesinin Elazığ'da yaptıracağı okul için protokol imzalandı

Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ankara ulaşımı için 14 yeni otobüs - Son Dakika


Son Dakika
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
15:48 HDP'li Saruhan Oluç, basın toplantısında rahatsızlandı! Konuşmasını yarıda kesip, salondan ayrıldı
15:38 Elon Musk Twitter'ın en büyük hissedarı oldu
15:21 Çarpışan kamyonet ve otomobil su kanalına uçtu
15:20 Yeni TFF başkanı kim olacak? İşte o adaylar
15:17 Genç kadın "annem bana beddua etti" dedi, Nihat Hatipoğlu canlı yayında anneye seslendi
15:05 DSÖ dünya nüfusunun neredeyse tamamının sağlıksız hava soluduğunu açıkladı
14:50 Trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli bugün saat 16.00'da yeniden açılacak
14:29 Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı
14:28 Son seçimi tutturan şirketten yeni rakamlar: ORC'ye göre Millet ile Cumhur arasındaki fark 3,6'ya çıktı! AK Parti'nin oranı 28,4
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 15:55:30. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara ulaşımı için 14 yeni otobüs - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement