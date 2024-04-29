Antalya'da Gençler Römork Takılı Traktörle Köprüçay'a Girdi - Son Dakika
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Antalya'da Gençler Römork Takılı Traktörle Köprüçay'a Girdi

Antalya\'da Gençler Römork Takılı Traktörle Köprüçay\'a Girdi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir grup genç, sıcak havada serinlemek için römork takılı traktörle Köprüçay'a girdi. Traktörü ırmağın ortasına park eden gençler, çaya atlayarak keyifli dakikalar geçirdi. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

29.04.2024 15:01
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir grup genç sıcakta bunalınca römork takılı traktörle Köprüçay'a girdi.

Traktörü akan Köprüçay'ın ortasına park edip römorkunu kaldıran gençler, buradan çaya atlayarak keyifli dakikalar yaşadı. Traktörün Köprüçay içinde gezerken, kıyıda bulunan bir barkanın önünden geçtiği anlar da sosyal medyada büyük ilgi gördü. İlk bakıldığında tekne gibi görünün ve suda hızla hareket eden cismin römork takılı traktör olduğu sonradan anlaşıldı.

Traktör sahibi Oğuzhan Okumuş, arkadaşları ile birlikte traktörü ırmağın içine sürerek bir süre kaldıktan sonra dışarı çıktı. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi ve sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni aldı. Oğuzhan Okumuş, havalar ısınınca hafta sonları Köprüçay'a traktörleri ile girdiklerini, suda kalan araçlara yardımcı olduklarını ve römorktan atlayarak eğlenceli dakikalar geçirdiklerini belirterek, "Traktör suyun içinde neredeyse görünmeyecek duruma geliyor ama hiç arıza yapmıyor. Hafta sonları genelde aynı bölgedeyiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Gençler Römork Takılı Traktörle Köprüçay'a Girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Gençler Römork Takılı Traktörle Köprüçay'a Girdi - Son Dakika
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