Antalya'da iki sokak köpeği ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da iki sokak köpeği ölü bulundu

14.05.2022 23:00

Antalya'da iki sokak köpeği ölü bulundu Antalya'da 2 sokak köpeği ölü halde bulundu.

Antalya'da iki sokak köpeği ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'da 2 sokak köpeği ölü halde bulundu. Köpeklerin zehirlendikleri değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Alanya ilçesi Hacımehmetli Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar yayılan kokulardan rahatsızlık duyunca fark edilen olayda farklı noktalarda 2 köpek leşi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, köpekler üzerinde inceleme yaptı. Darp veya yara izi rastlanılmayan köpeklerin zehirlendikleri ihtimali üzerine durulurken, köpeklerden alınan örneklerin sonuçlarına göre ölüm sebepleri kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da iki sokak köpeği ölü bulundu
Antalya'da iki sokak köpeği ölü bulundu
Antalya'da iki sokak köpeği ölü bulundu
Antalya'da iki sokak köpeği ölü bulundu
Antalya'da iki sokak köpeği ölü bulundu
Antalya'da iki sokak köpeği ölü bulundu
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Kaynak: İHA

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