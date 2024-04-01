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Kaleiçi'nde 96 nüfuslu mahallede 83 seçmenle yapılan muhtarlık seçimini mevcut muhtar kazandı - Son Dakika
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Yerel

Kaleiçi'nde 96 nüfuslu mahallede 83 seçmenle yapılan muhtarlık seçimini mevcut muhtar kazandı

Kaleiçi\'nde 96 nüfuslu mahallede 83 seçmenle yapılan muhtarlık seçimini mevcut muhtar kazandı

Antalya'nın tarih ve turizm merkezi Kaleiçi'nde bulunan 96 nüfuslu Tuzcular Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçiminde mevcut muhtar Uğur Çetin, 43 oy alarak tekrar seçildi. Seçime toplamda 83 seçmen katıldı.

01.04.2024 16:14
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Antalya'nın tarih ve turizm merkezi Kaleiçi'nde akşam ve gece saatlerinde nüfusu 10 bine çıkan 96 nüfuslu bir mahalle, 83 seçmeniyle seçime gitti. 3 muhtar adayının yarıştığı mahallede, mevcut mahalle muhtarı seçimi 43 oyla kazandı.

Turizmin ve tarihin merkezi noktasında yer alan 4 mahalleli Kaleiçi'nde, yaz aylarında akşam ve gece nüfusu 10 bine çıkan 96 nüfuslu Tuzcular Mahallesi, 83 seçmenle 31 Mart Yerel Seçimleri'ne girdi. Mahallede, siyasi partilerin yarışının yanı sıra en çok çekişme muhtarlık seçiminde yaşandı. Tuzcular Mahallesi muhtarlığı için mevcut muhtarla birlikte toplam 3 adayın girdiği yarışta, 83 seçmenden 71'i oy kullandı. Mevcut Muhtar Uğur Çetin oyların 43'ünü alarak tekrar muhtar seçilirken, diğer adaylardan Sami Doğan 16 oy, Hasan Kocabay ise 7 oy aldı, 5 oy ise geçersiz sayıldı.

İkinci dönemde de tekrar muhtar olan Uğur Çetin, son derece demokratik bir ortamda gerçekleşen seçim yarışında kendisini tekrar muhtarlığa seçen mahalle sakinlerine teşekkür ettiğini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaleiçi'nde 96 nüfuslu mahallede 83 seçmenle yapılan muhtarlık seçimini mevcut muhtar kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaleiçi'nde 96 nüfuslu mahallede 83 seçmenle yapılan muhtarlık seçimini mevcut muhtar kazandı - Son Dakika
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