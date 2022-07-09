Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - Son Dakika
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Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

09.07.2022 16:07
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin birinci gününde sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin birinci gününde sahillerde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşların akın etmesi ile dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili doldu taştı.

Hava sıcaklığının 31 derece, nem oranının ise yüzde 73 ölçüldüğü turizmin başkenti Antalya, en hareketli günlerini yaşıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin duyurulmasıyla birlikte günler öncesinden rezervasyonlarını yaptıran tatilciler, bayramın ilk gününü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde geçirdi. Antalya'nın meşhur sıcakları tatilcileri bunaltırken, serinlemek isteyenler kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı.

Tatilin birinci gününü sahilde geçiren Rüstem Latif, "Bayram yoğunluğu var. Denize geldik çocuklarımla. Herkesin bayramı mübarek olsun. Hava çok iyi, su ise sıcak" dedi.

İstanbul'dan Antalya'ya tatile gelen Çağatay Güneş ise, "Antalya çok sıcak. Sahil çok güzel. Beklediğimiz kadar kalabalık değil. Pandemi sonrası vatandaşlar akın eder diye düşündük ama o kalabalık yok. Şu anda sakin. Tatilimiz iyi gidiyor" diye konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Konyaaltı Sahili, Kurban Bayramı, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - Son Dakika

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