Araçlar devrilen ağaçların altında kaldı - Son Dakika
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Araçlar devrilen ağaçların altında kaldı

04.03.2022 00:57
Araçlar devrilen ağaçların altında kaldı

Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kent merkezinde 20'ye yakın aracın üzerine ağaç devrildi.

Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kent merkezinde 20'ye yakın aracın üzerine ağaç devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olaylarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kentte dün öğleden sonra başlayan kar yağışı gece etkisini arttırarak devam etti. Yağışla birlikte kent adeta beyaza bürünürken, yağış bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kent merkezinde yağan karın ağırlığına dayanamayan bir çok ağacın dalları kırılarak altındaki araçların üzerine devrildi. Sabah olduğunda araçlarının üzerindeki ağaçları gören vatandaşlar ise önce şaşırdı, ardından polisi arayarak yardım istedi. Trafik polisleri üzerine ağaç devrilen araçlar olaylarına yetişmek için adeta zamana karşı yarıştı. Kent merkezinde Dumlupınar ve Cumhuriyet Mahalleleri başta olmak üzere kentin bir çok bölgesinde 20'ye yakın aracın üzerine ağaç devrilmesinden dolayı zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan, devrilen ağacın altında kalan bir otomobilin arka camından içeri ağaç dallarının girmesi ise oluşan maddi hasarları gözler önüne serdi. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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