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Aras EDAŞ'ta Liderlik Konferansı

Aras EDAŞ\'ta Liderlik Konferansı

Aras EDAŞ, Prof. Dr. Acar Baltaş'ı davet ederek 'Liderlikte Yeni Eğilimler' konulu konferans düzenledi.

10.12.2024 09:22
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Aras EDAŞ, liderlik vizyonunu geliştirmek amacıyla yöneticilere düzenlendiği organizasyonda, Türkiye'nin önde gelen psikologlarından olan ve aynı zamanda eğitimci/yazar kimlikleriyle de öne çıkan Prof. Dr. Acar Baltaş'ı davet etti. Şirketin Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "Liderlikte Yeni Eğilimler" başlıklı konferans, yöneticiler ve çalışanlar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Personelin gelişimine katkı sağlayacak etkinliklere ev sahipliği yapan Aras EDAŞ, Kişisel Gelişim ve motivasyon açısından, her yıl düzenlenen etkinlikte bu yıl Şirket "Liderlikte Yeni Eğilimler" konulu konferans için duayen psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş'ı ağırladı.

Türkiye'nin ilk nöro-psikologlarından olan Baltaş, uzun yıllardır iletişim ve tıbbi psikoloji alanındaki bilgilerini iş hayatındaki çalışanlarla paylaşıyor. Prof. Dr. Baltaş, konuşmasında modern iş dünyasında liderliğin dönüşümünü ve çalışan motivasyonu ile etkili iletişimin önemini vurguladı. Konferansta, liderlerin ekip çalışmaları içinde güven inşa etme, çalışan motivasyonu ve personeli inovasyonu teşvik etme üzerine derinlemesine tartışmalar yapıldı. Ayrıca yöneticilerin, ekibinin potansiyelini ortaya koymalarına yardımcı olmak için daha fazla destek ve mentorluk sunmaları gerektiği ifade etti.

Aras Elektrik Genel Müdürlük konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Genel Müdür Fikret Akbaş: "Her yıl düzenlediğimiz motivasyon etkinliğimizde siz değerli çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Acar Baltaş'ın anlatacağı konularla da buradan çok önemli bilgilerle ayrılacağımıza eminim. Herkese iyi seyirler diliyorum." dedi.

Akbaş, ayrıca konferansın şirketin kültürüne katkı sağladığını ve tüm çalışanların liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik bir fırsat sunduğunu belirtti.

"Liderlikte Yeni Eğilimler" konulu 3 oturumdan oluşan konferansta Baltaş, 21.yy'da iş hayatı ve farklılaşan çalışma davranışları, ekip yönetimi ve performansında liderin sorumlulukları, paylaşılan liderlik, karşılıklı bağımlılık gibi konular üzerinde durdu.

Konferansta, Prof. Dr. Baltaş ile katılımcılar arasında soru-cevap bölümü gerçekleşti.

Doğu Aras Enerji Yatırımları AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kiler'in de katıldığı programda Kiler yeni yılda şirket hedefleri ve çalışma planları üzerine konuşma yaptı. Kiler: "Sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışımızı bir kurumsal değer olarak daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Bu doğrultuda, enerji dağıtımında hizmet kalitesini artırmak; müşterilerimize kesintisiz ve güvenilir enerji sunmanın temelidir. Öz verili çalışarak doğru ve yerinde hizmet sağlamak daha sağlam bir itibarı beraberinde getirecektir" ifadelerine yer verdi.

Aras EDAŞ'ın sorumluluk bölgesindeki 7 il yöneticilerinin bir araya geldiği organizasyonda, hem Ümit Kiler'in konuşması hem de Prof. Dr. Acar Baltaş'ın eğitimi ile personel, konferansın sonunda yoğun bir motivasyonla ayrıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Konferans, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aras EDAŞ'ta Liderlik Konferansı - Son Dakika

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