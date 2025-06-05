Samsun'un Bafra ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla Arefe gününde şehitler dualarla anıldı.

Bafra Asri Mezarlığı ve Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen Kurban Bayramı Arefesi programında, Bafra İlçe Müftülüğü'ne bağlı imam-hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Yapılan duaların ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Programa; Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Duygu dolu atmosferde gerçekleşen etkinlikte şehit yakınları zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. - SAMSUN